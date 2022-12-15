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Haberler Magazin Ege Kökenli imaj değiştirip dekolteli süper minisiyle paylaştı! Eşi yorumsuz bırakmadı “Analar neler doğuruyor be" Elçin Sangu detayı...

Ege Kökenli imaj değiştirip dekolteli süper minisiyle paylaştı! Eşi yorumsuz bırakmadı “Analar neler doğuruyor be" Elçin Sangu detayı...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Ege Kökenli, Instagram'da yayınladığı son pozla tüm dikkatleri üzerine topladı. İmaj değiştiren Kökenli, göğüs dekolteli mini elbisesiyle verdiği pozlarla son halini takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun eşi Lior Ahituv da paylaşıma kayıtsız kalamadı ve yaptığı yorumla dikkat çekti. Öte yandan Kökenli'nin son hali meslektaşı Elçin Sangu'ya benzetildi. İşte Ege Kökenli'nin o paylaşımı...

takvim.com.tr
15.12.2022 23:56 - Son Güncelleme: 15.12.2022 23:56
Ege Kökenli imaj değiştirip dekolteli süper minisiyle paylaştı! Eşi yorumsuz bırakmadı “Analar neler doğuruyor be Elçin Sangu detayı...

Son olarak Duy Beni dizisinde rol alan Ege Kökenli, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.

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Ege Kökenli imaj değiştirip dekolteli süper minisiyle paylaştı! Eşi yorumsuz bırakmadı “Analar neler doğuruyor be Elçin Sangu detayı...

Ege Kökenli, 3 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında yeni imajını paylaştı.

Ege Kökenli imaj değiştirip dekolteli süper minisiyle paylaştı! Eşi yorumsuz bırakmadı “Analar neler doğuruyor be Elçin Sangu detayı...

Göğüs dekolteli mini elbisesiyle verdiği pozları yayınlayan Kökenli'nin son hali meslektaşı Elçin Sangu'ya benzetildi.

Ege Kökenli imaj değiştirip dekolteli süper minisiyle paylaştı! Eşi yorumsuz bırakmadı “Analar neler doğuruyor be Elçin Sangu detayı...

Ege Kökenli'nin 6 ay önce evlendiği eşi Lior Ahituv da paylaşıma "Analar neler doğuruyor be" yorumunu yaptı.

Ege Kökenli imaj değiştirip dekolteli süper minisiyle paylaştı! Eşi yorumsuz bırakmadı “Analar neler doğuruyor be Elçin Sangu detayı...

İşte başta Ege Kökenli'nin yeni imajı olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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