Ege Kökenli imaj değiştirip dekolteli süper minisiyle paylaştı! Eşi yorumsuz bırakmadı “Analar neler doğuruyor be" Elçin Sangu detayı...
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Ege Kökenli, Instagram'da yayınladığı son pozla tüm dikkatleri üzerine topladı. İmaj değiştiren Kökenli, göğüs dekolteli mini elbisesiyle verdiği pozlarla son halini takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun eşi Lior Ahituv da paylaşıma kayıtsız kalamadı ve yaptığı yorumla dikkat çekti. Öte yandan Kökenli'nin son hali meslektaşı Elçin Sangu'ya benzetildi. İşte Ege Kökenli'nin o paylaşımı...
15.12.2022 23:56 - Son Güncelleme: 15.12.2022 23:56
Son olarak Duy Beni dizisinde rol alan Ege Kökenli, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.
Göğüs dekolteli mini elbisesiyle verdiği pozları yayınlayan Kökenli'nin son hali meslektaşı Elçin Sangu'ya benzetildi.
Ege Kökenli'nin 6 ay önce evlendiği eşi Lior Ahituv da paylaşıma "Analar neler doğuruyor be" yorumunu yaptı.