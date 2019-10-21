Efsane Yeşilçam filmi hala konuşuluyor! Kibar Feyzo'daki askerin son hali ortaya çıktı!
Kibar Feyzo'daki askerin son hali ortaya çıktı! Efsane Yeşilçam filmi hala konuşuluyor. Yeşilçam'ın ve Türk sinema tarihinin en önemli filmi Kibar Feyzo. Efsane film aradan 41 yıl geçmesine rağmen hala büyük ilgi görüyor. Kibar Feyzo, Yeşilçam'ın en önemli filmler arasında gösterilmektedir. Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinde rol alan ya da kısa bile olsa görünen isimler son halleriyle şaşırtıyor.
KİBAR FEYZO NEREDE ÇEKİLMİŞTİR?
Türk sinema tarihinin en önemli filmlerinden biri olan Kibar Feyzo, 1978 yılında Atıf Yılmaz yönetmenliğinde çekilmiştir. Senaryoyu ise filmde de rol alan İhsan Yüce kaleme almıştır. Filmde oynayan usta oyuncular, filmin etkisini oldukça artırmıştır. Kibar Feyzo filminin baş karakteri olan Kibar Feyzo'yu Kemal Sunal canlandırmıştır.
Filmde baş kahraman Kibar Feyzo'nun rakiplerinden birisi olan Bilo karakterini ise "Bilo" sıfatı ile özdeşleşmiş usta oyuncu İlyas Salman canlandırmıştır. Ayrıca filmde İhsan Yüce, Hacı Hüso karakteri, Erdal Özyağcılar ise Zülfo karakterleri ile rol almışlardır.
Kibar Feyzo filmi, çekildiği yer itibari ile de kalitesini arttıran bir film olmuştur. Film, Hatay ilinin Reyhanlı ilçesinin Harran köyünde çekilmiştir.
Kibar Feyzo filminin konusu nedir?
Kibar Feyzo filmi, ele aldığı konusu ile Türk sinemasının en önemli eserleri arasında yer almaktadır. Ayrıca filmin komedi yönünün de yüksek olması seyircilere izleme keyfi sunmuştur. Filmde Kibar Feyzo ve Bilo karakterleri askerden yeni dönmüşlerdir. İkisi de Hacı Hüso'nun kızı Gülo'ya taliptir. Hacı Hüso ise başlık parasını yükseltmek için iki tarafı kızıştırmış ve açık arttırma yöntemi uygulamıştır. Açık arttırma sonucu Gülo'yu alan Kibar Feyzo, başlık parasının yarısını ödemiş, yarısını ise senet yaptırmıştır. Borcunu ödeyemeyen Kibar Feyzo, köyden de kovulması sonucunda şehre giderek çalışmaya karar verir. Şehirde öğrendikleri ile aklı başına gelen Feyzo, tüm köyün gözünü açması için önderlik etmiştir. Kibar Feyzo filmi, anlam bilim yönünden bakıldığında komünizme karşı uygulanan faşizmi trajikomik biçimde eleştirmiştir.