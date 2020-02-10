Efsane aşk böyle başlamış! Müslüm Gürses ile Muhterem Nur'un tanışma olayı bomba

Müslüm Gürses, sanatındaki zarafeti özel hayatına da yansıtabilen nadir insanlardan... Sadece şarkıları değil, Muhterem Nur ile yaşadıkları 30 yılı devirmiş büyük aşkları da efsanevi. Aralarındaki yaş farkı da şu sıralar Müslüm filmi ile birlikte çok sık konuşuluyor. Peki Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında gibi soruları da sizler için cevapladık. İşte Müslüm Baba ve biricik aşkı Muhterem Nur'un kendi sözleriyle aşk, bağlılık, dostluk hikayesi... Tanıştıklarında Muhterem Nur 41 yaşındaydı ve kariyerinin en devrik dönemini yaşıyordu. Pek yeteneği olmamasına rağmen geçim sıkıntısından dolayı şarkıcılık ve dansözlüğe de başlamıştı. Oysa kendisi bir sinema oyuncusuydu. Müslüm Gürses ise kariyerinin en parlak dönemindeydi ve birçok hayranı vardı. İşte Müslüm Gürses ile Muhterem Nur'un tanışma hikayesi...

10.02.2020 18:32 - Son Güncelleme: 10.02.2020 18:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





