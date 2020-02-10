Efsane aşk böyle başlamış! Müslüm Gürses ile Muhterem Nur'un tanışma olayı bomba
Müslüm Gürses, sanatındaki zarafeti özel hayatına da yansıtabilen nadir insanlardan... Sadece şarkıları değil, Muhterem Nur ile yaşadıkları 30 yılı devirmiş büyük aşkları da efsanevi. Aralarındaki yaş farkı da şu sıralar Müslüm filmi ile birlikte çok sık konuşuluyor. Peki Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında gibi soruları da sizler için cevapladık. İşte Müslüm Baba ve biricik aşkı Muhterem Nur'un kendi sözleriyle aşk, bağlılık, dostluk hikayesi... Tanıştıklarında Muhterem Nur 41 yaşındaydı ve kariyerinin en devrik dönemini yaşıyordu. Pek yeteneği olmamasına rağmen geçim sıkıntısından dolayı şarkıcılık ve dansözlüğe de başlamıştı. Oysa kendisi bir sinema oyuncusuydu. Müslüm Gürses ise kariyerinin en parlak dönemindeydi ve birçok hayranı vardı. İşte Müslüm Gürses ile Muhterem Nur'un tanışma hikayesi...
Müslüm Gürses ile Muhterem Nur'un dillere destan aşkının detaylarını öğrenmeye hazır mısınız? 3 Mart 2013 yılında hayatını kaybeden Müslüm Gürses, Muhterem Nur ile 1986 yılında dünyaevine girmişti. Peki nasıl tanıştılar? İşte ünlülerin tanışma hikayesi takvim.com.tr'de. Bugün ise TV 8 ekranlarında Müslüm filmi ekranlara geliyor. Unutulmaz ses sanatçısının iniş ve çıkışlarla dolu yaşamının anlatıldığı filmde, Müslüm Gürses'in milyonları etkileyen müziğine, çocukluğundan ölümüne kadar geçen zamanda yaşamına etki eden kişilere, çok sevdiğini her fırsatta dile getirdiği eşi Muhterem Nur'a odaklanılıyor.
BENSU SORAL VE EŞİ HAKAN BAŞ
Hakan Baş, kendisini oynadığı bir dizide görüyor ve oldukça etkileniyor. Sahibi olduğu bir alışveriş sitesinden ona hediye gönderiyor. Bensu ise sadece Instagram hesabından teşekkür etmekle kalıyor ancak Hakan Baş, pes etmiyor ve sonunda 2015'te mutlu bir ilişkiye yelken açıyorlar.
HANDE SORAL VE EŞİ İSMAİL DEMİRCİ
Oyuncu Hande Soral ile İsmail Demirci, 15 Ekim'de evlendi. Hande Soral tanışma hikayesini anlattı, "Eşini tanımak istiyorsan önce tatile git derler. Biz birbirimizi 2015 yazında Bodrum tatilinde tanıdık, 15 gün sonra sevgili olduk. Sonra hiç ayrılmadık" dedi. İsmail Demirci ise, "Evlilik teklif edince duygulanıp ağlar diye düşündüm. Ama Hande kahkaha ile güldü" dedi.