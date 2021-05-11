EDHO'ya veda ediyor! Sezon finali tarihi belli olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ayrılığın ayak sesleri duyuluyor...
EDHO'ya veda ediyor! Sezon finali tarihi belli olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ayrılığın ayak sesleri duyuluyor... Atv'nin 6 sezondur devam eden ve 7. sezon için de yine izleyicisi ile buluşacak olan reyting rekortmeni dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. bölüm büyük bir merakla beklenirken, diziye yeni gelen ve diziye veda etmesi beklenen isimler gündemden düşmüyor. Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer'in başrollerinde yer aldığı dizide, Ceylan karakterini oynayan Sanem Çelik ve Tipi karakterine hayat veren Savaş Özdemir'in vedasının ardından sürpriz bir ismin daha ayrılması bekleniyor. İşte ilk bölümü 8 Eylül 2015'te yayınlanan EDHO'nun 'kimler geldi, kimler geçti' dedirten ana kadrosundan eksilecek o isim ve merak edilen EDHO sezon finali tarihi...
Geçtiğimiz haftalarda EDHO'nun yeni sezonda da olacağı haberi Yönetmen Onur Tan'dan gelmişti. Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer'in başrollerinde yer aldığı dizinin yönetmeni Onur Tan ile birlikte Oktay Kaynarca ve Ozan Akbaba bir ödül törenine katıldı. Dizinin başladığından bu yana çok fazla ödül kazandığını hatırlatan Oktay Kaynarca, "Bu bir ekip başarısı. Buradaki ödülü biz sadece kendi başarımızdan dolayı aldığımızı düşünmüyorum. Çaycısından, yapımcısına kadar herkes bu ödülün bence sahibi. Herkesin katkısı var. Onlar adına alacağız" diye konuştu.
Oyuncuların diziden ayrılması ve yeni isimlerin katılması yönünde sürekli bir dönüşüm olduğuna vurgu yapan yönetmeni, "7.yıla giriyoruz. Çok uzun bir süre insan hayatında. Hem yeni oyuncular dahil oluyor hem yeni bebeklerimiz oluyor, kaybettiklerimiz oluyor. Uzun bir yola aile olarak çıktık. Bizim için başarı ve istikrar… İstikrarla devam etmek niyetindeyiz" açıklamasını yaptı.