EDHO'ya veda eden Pelin Akil siyah bikinili ayna pozuyla sosyal medyayı salladı! İkiz bebek annesi Pelin eridi...
EDHO'ya veda eden Pelin Akil siyah bikinili ayna pozuyla sosyal medyayı salladı! İkiz bebek annesi Pelin Akil, doğum sonrası verdiği kilolarla sosyal medya gündeminde. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar OImaz'da Bahar karakterine hayat veren ve "Karizmatik partnerim Oktay Kaynarca kırmızı bir iz bırakıyorum yanağına yine son kez" notuyla Kaynarca ile bir karesini paylaşan başarılı isim, geçtiğimiz günlerde veda mesajıyla sevenlerini üzmüştü. Çekimleri biter bitmez kızları ve eşi ile birlikte soluğu tatilde alan Pelin Akil bikinili paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü.
28.06.2021 17:18
- Son Güncelleme: 28.06.2021 17:50
"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'la olan hikayesinin sonuna geldik. Yapımda emeği geçen herkese çok ama çok teşekkür ederim hepinizi çok seviyorum, heyecanla izlemeye devam ediyor olacağım, kamera arkası ve önündeki herkese kocaman sarılıyorum, görüşeceğim insanlar çok hepinizi çok seviyorum. Karizmatik partnerim Oktay Kaynarca kırmızı bir iz bırakıyorum yanağına yine son kez. Behzat'ın da dediği gibi kırmızımı sürdüm. Tüm Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicisi ve Bahar severleri kocaman öpüyorum. Her veda yeni bir başlangıç..."