EDHO'ya veda eden Pelin Akil siyah bikinili ayna pozuyla sosyal medyayı salladı! İkiz bebek annesi Pelin eridi...

"Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Bahar'la olan hikayesinin sonuna geldik. Yapımda emeği geçen herkese çok ama çok teşekkür ederim hepinizi çok seviyorum, heyecanla izlemeye devam ediyor olacağım, kamera arkası ve önündeki herkese kocaman sarılıyorum, görüşeceğim insanlar çok hepinizi çok seviyorum. Karizmatik partnerim Oktay Kaynarca kırmızı bir iz bırakıyorum yanağına yine son kez. Behzat'ın da dediği gibi kırmızımı sürdüm. Tüm Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicisi ve Bahar severleri kocaman öpüyorum. Her veda yeni bir başlangıç..."