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Haberler Magazin EDHO'nun Ömür'üydü! Ceren Benderlioğlu havalı pozlarıyla sosyal medyayı yaktı kavurdu! ‘Yazı getirdim’ diyen Ceren hayran bıraktı!

EDHO'nun Ömür'üydü! Ceren Benderlioğlu havalı pozlarıyla sosyal medyayı yaktı kavurdu! ‘Yazı getirdim’ diyen Ceren hayran bıraktı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ceren Benderlioğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla hayran bıraktı. Emir Benderlioğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu "Sonunda ben yazı getirdim. Artık bunu kış ve ilkbahar düşünsün" notuyla deniz kenarında verdiği pozları yayınladı. Fit haliyle övgü toplayan oyuncu, güzelliğiyle büyüledi. İşte Ceren Benderlioğlu'nun sosyal medyayı sallayan o pozları...

26.02.2022 01:45 - Son Güncelleme: 26.02.2022 01:45
EDHO’nun Ömür’üydü! Ceren Benderlioğlu havalı pozlarıyla sosyal medyayı yaktı kavurdu! ‘Yazı getirdim’ diyen Ceren hayran bıraktı!

Ceren Benderlioğlu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

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EDHO’nun Ömür’üydü! Ceren Benderlioğlu havalı pozlarıyla sosyal medyayı yaktı kavurdu! ‘Yazı getirdim’ diyen Ceren hayran bıraktı!

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de beğeni toplayan Benderlioğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla bir kez daha kendine hayran bıraktı.

EDHO’nun Ömür’üydü! Ceren Benderlioğlu havalı pozlarıyla sosyal medyayı yaktı kavurdu! ‘Yazı getirdim’ diyen Ceren hayran bıraktı!

Benderlioğlu, deniz kenarında verdiği havalı pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

EDHO’nun Ömür’üydü! Ceren Benderlioğlu havalı pozlarıyla sosyal medyayı yaktı kavurdu! ‘Yazı getirdim’ diyen Ceren hayran bıraktı!

Ünlü oyuncu, paylaşımının altına ise "Sonunda ben yazı getirdim. Artık bunu kış ve ilkbahar düşünsün" notunu ekledi.

EDHO’nun Ömür’üydü! Ceren Benderlioğlu havalı pozlarıyla sosyal medyayı yaktı kavurdu! ‘Yazı getirdim’ diyen Ceren hayran bıraktı!

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

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