EDHO’nun Ömür’ünü bir de şimdi görün! Ceren Benderlioğlu ‘yakıyoruz’ dedi ortalık alev aldı! Sırt ve kalça çalışan Ceren...
EDHO'nun Ömür'ünü bir de şimdi görün! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle yıldızı parlayan Ceren Benderlioğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, spor yaptığı anlara ait video ve fotoğrafları Instagram sayfasında yayınladı. Oldukça zor hareketler yapan Benderlioğlu, görenleri şaşkına çevirirken fit haliyle beğeni topladı. İşte Emir Benderlioğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Ceren Benderlioğlu'nun sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
18.03.2022 18:51 - Son Güncelleme: 18.03.2022 19:00
Ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.
Meslektaşı Emir Benderlioğlu 2010 yılında nikah masasına oturan Ceren Benderlioğlu, oyunculuğunun yanı sıra mutlu evliliği ve güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirmişti.