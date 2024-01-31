EDHO’nun Ömür’ü Ceren Benderlioğlu “Sen doğur büyüt o arkasına bakmasın” deyip paylaştı! Eşi Emir Benderlioğlu ve kızını böyle yolladı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Ömür karakteriyle hafızalara kazınan Ceren Benderlioğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü isim, son paylaşımda ise 2010 yılında evlendiği eşi Emir Benderlioğlu ve kızı Nur'a yer vererek baba-kıza esprili bir dille takıldı. İşte "Sen doğur büyüt o arkasına bakmasın" diyen Ceren Benderlioğlu'nun o paylaşımı...