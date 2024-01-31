EDHO’nun Ömür’ü Ceren Benderlioğlu “Sen doğur büyüt o arkasına bakmasın” deyip paylaştı! Eşi Emir Benderlioğlu ve kızını böyle yolladı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Ömür karakteriyle hafızalara kazınan Ceren Benderlioğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü isim, son paylaşımda ise 2010 yılında evlendiği eşi Emir Benderlioğlu ve kızı Nur'a yer vererek baba-kıza esprili bir dille takıldı. İşte "Sen doğur büyüt o arkasına bakmasın" diyen Ceren Benderlioğlu'nun o paylaşımı...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle hafızalara kazınan Ceren Benderlioğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü isim, son paylaşımda ise 2010 yılında evlendiği eşi Emir Benderlioğlu ve kızı Nur'a yer verdi.
Kendisinin hasta olduğunu daha önceki paylaşımlarında belirten Benderlioğlu, eşi ve kızını tatile yolcu ettiği anları esprili bir dille Instagram'da paylaştı.