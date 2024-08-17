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EDHO’nun Ömür Façalı’sıydı! Ceren Benderlioğlu’ndan bikinili şezlong pozu! Emir Benderlioğlu’nun biricik eşi sosyal medyaya damga vurdu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle hafızalara kazınan Ceren Benderlioğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündem oldu. Şimdilerde Yalan dizisinde rol alan Emir Benderlioğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren bir çocuk annesi Ceren Benderlioğlu, mavi bikinisi ile şezlongda verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun paylaşımı, sosyal medyayı salladı. İşte o poz...

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Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024, 11:46 Güncelleme 17 Ağustos 2024, 11:46
EDHO’nun Ömür Façalı’sıydı! Ceren Benderlioğlu’ndan bikinili şezlong pozu! Emir Benderlioğlu’nun biricik eşi sosyal medyaya damga vurdu 1

Ceren Benderlioğlu, yayınlandığı döneme damga vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

EDHO’nun Ömür Façalı’sıydı! Ceren Benderlioğlu’ndan bikinili şezlong pozu! Emir Benderlioğlu’nun biricik eşi sosyal medyaya damga vurdu 2

Şimdilerde Yalan dizisinde rol alan Emir Benderlioğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren bir çocuk annesi Ceren Benderlioğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.

EDHO’nun Ömür Façalı’sıydı! Ceren Benderlioğlu’ndan bikinili şezlong pozu! Emir Benderlioğlu’nun biricik eşi sosyal medyaya damga vurdu 3

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, mavi bikinisi ile şezlongda verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

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