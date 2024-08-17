EDHO’nun Ömür Façalı’sıydı! Ceren Benderlioğlu’ndan bikinili şezlong pozu! Emir Benderlioğlu’nun biricik eşi sosyal medyaya damga vurdu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinde canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle hafızalara kazınan Ceren Benderlioğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündem oldu. Şimdilerde Yalan dizisinde rol alan Emir Benderlioğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren bir çocuk annesi Ceren Benderlioğlu, mavi bikinisi ile şezlongda verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun paylaşımı, sosyal medyayı salladı. İşte o poz...