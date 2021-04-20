RAMAZAN İMSAKİYE
Bugünkü
Takvim

EDHO'nun Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu'nun eski eş bakın kimmiş! Bir Zamanlar Kıbrıs'ın...

EDHO'nun Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu'nun eski eş bakın kimmiş! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle izleyicileri kendisine hayran bırakan Ceren Benderlioğlu, Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla da adından söz ettiriyor. Dizinin en sevilen oyuncularından olan Benderlioğlu, özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. Dizide abisi Behzat Façalı rolüne hayat veren Emir Benderlioğlu ile evli olan Ceren Benderlioğlu'nun eski eşi herkesi şaşırttı. Güzel oyuncu 2007 yılında Bir Zamanlar Kıbrıs'ın dikkat çeken ismiyle nikah masasına oturmuştu. İşte Ceren Benderlioğlu başta olmak üzere ünlülerin eski hayat arkadaşları...

20.04.2021 09:45 - Son Güncelleme: 20.04.2021 09:47
EDHO'nun Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu'nun eski eş bakın kimmiş! Bir Zamanlar Kıbrıs'ın...

EDHO'nun Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu'nun eski eş bakın kimmiş! Bir Zamanlar Kıbrıs'ın Rauf Denktaş'ı Devrim Saltoğlu ile 2007 yılında nikah masasına oturan oyuncunun evliliği kısa sürdü. Bendelioğlu, aradığı aşkı EDHO'daki rol arkadaşı olan Emir Benderlioğlu'nda buldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
EDHO'nun Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu'nun eski eş bakın kimmiş! Bir Zamanlar Kıbrıs'ın...

2010 yılında evlenen çiftin Nur Benderlioğlu adında bir kızları ve dikkat çeken mutlu bir evlilikleri var. İşte Ceren Benderlioğlu'nun gündeme gelen eski eşi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri...

EDHO'nun Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu'nun eski eş bakın kimmiş! Bir Zamanlar Kıbrıs'ın...

İBRAHİM TATLISES

İbrahim Tatlıses, şöhret basamaklarını henüz tırmanmaya başlamadığı yıllarda, ilk ve tek resmi evliliğini Urfa'da üç çocuğunun annesi (Ahmet, Gülden, Gülşen) Adalet Tatlıses ile yaptı. Şanlıurfa'da yaşayan Adalet Tatlıses ve İbrahim Tatlıses'in 3 çocuğu bulunuyor.

EDHO'nun Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu'nun eski eş bakın kimmiş! Bir Zamanlar Kıbrıs'ın...

İKİNCİ EVLİLİĞİ

Perihan Savaş o dönemde İbrahim Tatlıses'ten şikayetçi olmuştu. İddialara göre İbrahim Tatlıses, Perihan Savaş'ı kaçırttırmış ve 7 saat gitmesine izin vermemişti. Uzun zamandır görüşmeyen ikili en son olarak kızları Melek Zübeyde'nin çocuğu olunca bir araya geldiler. İkilinin ayrılma sebebi hem darp hem de İbrahim Tatlıses'in yeni aşkı Derya Tuna oldu.

EDHO'nun Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu'nun eski eş bakın kimmiş! Bir Zamanlar Kıbrıs'ın...

EN POPÜLER AŞK

Perihan Savaş'tan ayrılan İbrahim Tatlıses, Derya Tuna ile aşk yaşamaya başladı. Büyük aşk olduğunu İbrahim Tatlıses kendi şu sözlerle ifade ediyor: Bir tek Tuna'ya şarkı yazdım gerisi yalan.