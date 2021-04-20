EDHO'nun Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu'nun eski eş bakın kimmiş! Bir Zamanlar Kıbrıs'ın...

EDHO'nun Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu'nun eski eş bakın kimmiş! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle izleyicileri kendisine hayran bırakan Ceren Benderlioğlu, Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla da adından söz ettiriyor. Dizinin en sevilen oyuncularından olan Benderlioğlu, özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. Dizide abisi Behzat Façalı rolüne hayat veren Emir Benderlioğlu ile evli olan Ceren Benderlioğlu'nun eski eşi herkesi şaşırttı. Güzel oyuncu 2007 yılında Bir Zamanlar Kıbrıs'ın dikkat çeken ismiyle nikah masasına oturmuştu. İşte Ceren Benderlioğlu başta olmak üzere ünlülerin eski hayat arkadaşları...

20.04.2021 09:45 - Son Güncelleme: 20.04.2021 09:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





