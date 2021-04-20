EDHO'nun Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu'nun eski eş bakın kimmiş! Bir Zamanlar Kıbrıs'ın...
EDHO'nun Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu'nun eski eş bakın kimmiş! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle izleyicileri kendisine hayran bırakan Ceren Benderlioğlu, Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla da adından söz ettiriyor. Dizinin en sevilen oyuncularından olan Benderlioğlu, özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. Dizide abisi Behzat Façalı rolüne hayat veren Emir Benderlioğlu ile evli olan Ceren Benderlioğlu'nun eski eşi herkesi şaşırttı. Güzel oyuncu 2007 yılında Bir Zamanlar Kıbrıs'ın dikkat çeken ismiyle nikah masasına oturmuştu. İşte Ceren Benderlioğlu başta olmak üzere ünlülerin eski hayat arkadaşları...
İKİNCİ EVLİLİĞİ
Perihan Savaş o dönemde İbrahim Tatlıses'ten şikayetçi olmuştu. İddialara göre İbrahim Tatlıses, Perihan Savaş'ı kaçırttırmış ve 7 saat gitmesine izin vermemişti. Uzun zamandır görüşmeyen ikili en son olarak kızları Melek Zübeyde'nin çocuğu olunca bir araya geldiler. İkilinin ayrılma sebebi hem darp hem de İbrahim Tatlıses'in yeni aşkı Derya Tuna oldu.