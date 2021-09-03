EDHO'nun Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu’ndan iskelede havalı poz! Ortalık yandı kavruldu Emir Benderlioğlu detayı dikkat çekti
EDHO'nun Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu iskele pozuyla yaktı kavurdu! atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ömür Façalı karakterini canlandıran Ceren Benderlioğlu, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan güzel oyuncu, iskelede verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Güzelliği ve fit haliyle ilgi odağı olan Benderlioğlu'nun eşi Emir Benderlioğlu'nu etiketleyerek paylaşımına düştüğü not ise dikkat çekti. İşte detaylar...
03.09.2021 20:34
- Son Güncelleme: 03.09.2021 20:34
Ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu, atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Ömür Façalı karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı.