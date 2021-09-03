Vav TV İzle
Haberler Magazin EDHO'nun Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu’ndan iskelede havalı poz! Ortalık yandı kavruldu Emir Benderlioğlu detayı dikkat çekti

EDHO'nun Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu’ndan iskelede havalı poz! Ortalık yandı kavruldu Emir Benderlioğlu detayı dikkat çekti

EDHO'nun Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu iskele pozuyla yaktı kavurdu! atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ömür Façalı karakterini canlandıran Ceren Benderlioğlu, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan güzel oyuncu, iskelede verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Güzelliği ve fit haliyle ilgi odağı olan Benderlioğlu'nun eşi Emir Benderlioğlu'nu etiketleyerek paylaşımına düştüğü not ise dikkat çekti. İşte detaylar...

03.09.2021 20:34 - Son Güncelleme: 03.09.2021 20:34
EDHO’nun Ömür Façalı’sı Ceren Benderlioğlu’ndan iskelede havalı poz! Ortalık yandı kavruldu Emir Benderlioğlu detayı dikkat çekti

Ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu, atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Ömür Façalı karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
EDHO’nun Ömür Façalı’sı Ceren Benderlioğlu’ndan iskelede havalı poz! Ortalık yandı kavruldu Emir Benderlioğlu detayı dikkat çekti

Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettiren Benderlioğlu, son olarak sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündem geldi.

EDHO’nun Ömür Façalı’sı Ceren Benderlioğlu’ndan iskelede havalı poz! Ortalık yandı kavruldu Emir Benderlioğlu detayı dikkat çekti

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu, iskelede verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

EDHO’nun Ömür Façalı’sı Ceren Benderlioğlu’ndan iskelede havalı poz! Ortalık yandı kavruldu Emir Benderlioğlu detayı dikkat çekti

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

EDHO’nun Ömür Façalı’sı Ceren Benderlioğlu’ndan iskelede havalı poz! Ortalık yandı kavruldu Emir Benderlioğlu detayı dikkat çekti

Benderlioğlu hayranları, ünlü oyuncuyu adeta iltifat yağmuruna tuttu. Öte yandan güzel oyuncunun paylaşımına düştüğü not da dikkat çekti.

SON DAKİKA