EDHO'nun Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu spor paylaşımıyla çok konuşuldu! Güzelliği ile mest etti fit haliyle beğeni topladı
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ömür Façalı karakterini canlandıran Ceren Benderlioğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu. Başarılı oyunculuk performansı ile beğeni toplayan Benderlioğlu, bu kez güzelliği ve fit haliyle adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, spor salonunda çektiği bir videoyu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu. Benderlioğlu'nun spor yaptığı anlar büyük ilgi görerek kısa sürede gündem oldu. İşte Ceren Benderlioğlu'nın sosyal medyayı sallayan spor paylaşımı...
28.08.2021 21:58
- Son Güncelleme: 28.08.2021 22:06
Ceren Benderlioğlu, başrolünü Oktay Kaynarca'nın üstlendiği atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle büyük beğeni topladı.
Güzelliği ile takipçilerini mest eden Ceren Benderlioğlu, fit haliyle de hayranlarından tam not aldı.