EDHO'nun Lütfiye'siydi Yasemin Sakallıoğlu o kareye isyan etti: "Benim öyle bir ağzım burnum yok 35 kişiye birden benzemişim!"

"PHOTOSHOP" İSYANI

Yasemin Sakallıoğlu, tepkisini sosyal medya hesabından dile getirdi. Konuyla ilgili paylaşımda bulunan ünlü isim, "Bir yerlerde makyaj yaptırıyorum. Sonra, 'Yasemin Hanım fotoğrafınızı çekip, paylaşabilir miyiz?' diyorlar. E ben de kibar bir insan olduğum için 'Tabii ki' diyorum. Sonra bana photoshop uyguluyorlar. E insan sormaz mı? Siz yaptığınız makyaja bu kadar mı güvenmiyorsunuz? İkinci soru; madem photoshop yapacaksınız neden makyaj yapıyorsunuz? Bu defa insaflı davranıp, hesabı paylaşmadım. Fakat olur da bana bir daha shop uygularsanız, bu defa hiç insaflı olmayıp, bana bunu yapanları rezil edeceğim." diye konuştu.