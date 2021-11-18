EDHO'nun Lütfiye'siydi Yasemin Sakallıoğlu o kareye isyan etti: "Benim öyle bir ağzım burnum yok 35 kişiye birden benzemişim!"
EDHO'nun Lütfiye'si olarak hafızalara kazınan Yasemin Sakallıoğlu Instagram'da isyan etti. EDHO'nun Lütfiye'si sessiz sedasız evlendi! Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bir dönem Hayriye Çakırbeyli'nin eli ayağı olan Lütfiye karakterine hayat veriyordu başarılı oyuncu. Diziden rol gereği ayrıldıktan sonra sevgilisi Burak Yırtar ile nişanlanan Yasemin Sakallıoğlu sosyal medya paylaşımları ile sık sık dikkat çekiyor. Makyaj yaptırmak için gittiği güzellik merkezinde fotoğrafının çekilmesine izin veren ancak güzellik merkezinin kullandığı fotoğrafa photoshop uygulamasından rahatsız olan Sakallıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü.
"35 KİŞİYE BİRDEN BENZEMİŞİM!"
EDHO'nun Lütfiye'siydi, Yasemin Sakallıoğlu o kareye isyan etti! Atv'nin reyting rekorları kıran dizisinde renkli kişiliği ile dikkat çeken oyuncu Yasemin Sakallıoğlu, sosyal medyada paylaştığı videolarla fenomen olduktan sonra oyunculuğa da adım attı.
Yasemin Sakallıoğlu, önceki gün makyaj yaptırmak için güzellik merkezinin yolunu tuttu. İşlem sonrası çalışanlar Sakallıoğlu'ndan fotoğrafını kullanmak için izin istedi. Ancak güzellik merkezinin hesabında paylaşılan photoshop'lu fotoğraf, ünlü oyuncuyu kızırdı.
"PHOTOSHOP" İSYANI
Yasemin Sakallıoğlu, tepkisini sosyal medya hesabından dile getirdi. Konuyla ilgili paylaşımda bulunan ünlü isim, "Bir yerlerde makyaj yaptırıyorum. Sonra, 'Yasemin Hanım fotoğrafınızı çekip, paylaşabilir miyiz?' diyorlar. E ben de kibar bir insan olduğum için 'Tabii ki' diyorum. Sonra bana photoshop uyguluyorlar. E insan sormaz mı? Siz yaptığınız makyaja bu kadar mı güvenmiyorsunuz? İkinci soru; madem photoshop yapacaksınız neden makyaj yapıyorsunuz? Bu defa insaflı davranıp, hesabı paylaşmadım. Fakat olur da bana bir daha shop uygularsanız, bu defa hiç insaflı olmayıp, bana bunu yapanları rezil edeceğim." diye konuştu.
"BU ŞEKİLDE KENDİNİZİ REZİL EDİYORSUNUZ"
Ardından bir video yayınlayan Yasemin Sakallıoğlu, paylaşımında, "Bu şekilde kendinizi rezil ediyorsunuz. Gerçek ortada yani. Ben bu gerçeği her gün, 7/24 burada paylaşıyorum. O kim? Az önceki kim? Kim o! Benim öyle bir ağzım, burnum yok! Bakınca 35 kişiye birden benzemişim!" ifadelerine yer verdi.