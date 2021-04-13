RAMAZAN İMSAKİYE
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EDHO'nun Kimsesiz Yaşar'ıydı! Olgun Şimşek'in eşi Zeynep güzelliğiyle hayran bıraktı bakın kime benzetildi

EDHO'nun Kimsesiz Yaşar'ıydı! Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a geri döneceği iddiasıyla gündemden düşmeyen Olgun Şimşek'in ailesi merak konusu oldu. Sezon başında beyin kanaması geçiren ancak sağlığına kavuşarak Kimsesiz Doğan karakterine hayat vermeye devam eden Ali Sürmeli'nin gelişinden bu güne Olgun Şimşek'in de EDHO'ya geri dönmesini bekleyen diziseverler, Zeynep Kocabeyoğlu'nu görünce çok şaşırdı. Nedeni ise Gupse Özay'a çok benzemesi... EDHO'da 'Kimsesiz'lerin babası Doğan'ın yetiştirdiği Kimsesiz Yaşar karakteri ile kendisine hayran bırakan oyuncu Olgun Şimşek'in eşi de güzelliğiyle adından söz ettiriyor...

13.04.2021 15:39 - Son Güncelleme: 13.04.2021 15:53
EDHO'nun Kimsesiz Yaşar'ıydı! Olgun Şimşek'in eşi Zeynep güzelliğiyle hayran bıraktı bakın kime benzetildi

EDHO'nun Kimsesiz Yaşar'ıydı! Olgun Şimşek'in eşi Zeynep Kocabeyoğlu'nu görenler, başarılı ve sevilen isim Gupse Özay'a benzetiyor. İşte güzelliğiyle hayran bırakan Olgun Şimşek'in eşi ve ünlülerin hayat arkadaşları...

EDHO 190. FRAGMAN - TIKLA

GALERİ DEVAM EDİYOR
EDHO'nun Kimsesiz Yaşar'ıydı! Olgun Şimşek'in eşi Zeynep güzelliğiyle hayran bıraktı bakın kime benzetildi

KENAN ÇOBAN EŞİ VE OĞLU MİRAÇ

EDHO'nun Kimsesiz Yaşar'ıydı! Olgun Şimşek'in eşi Zeynep güzelliğiyle hayran bıraktı bakın kime benzetildi
EDHO'nun Kimsesiz Yaşar'ıydı! Olgun Şimşek'in eşi Zeynep güzelliğiyle hayran bıraktı bakın kime benzetildi

OZAN AKBABA VE EŞİ

EDHO'nun Kimsesiz Yaşar'ıydı! Olgun Şimşek'in eşi Zeynep güzelliğiyle hayran bıraktı bakın kime benzetildi

OZAN AKBABA VE EŞİ BUKET AKBABA

Oğulları Ozan Ali Akbaba ile...