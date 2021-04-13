EDHO'nun Kimsesiz Yaşar'ıydı! Olgun Şimşek'in eşi Zeynep güzelliğiyle hayran bıraktı bakın kime benzetildi

EDHO'nun Kimsesiz Yaşar'ıydı! Atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a geri döneceği iddiasıyla gündemden düşmeyen Olgun Şimşek'in ailesi merak konusu oldu. Sezon başında beyin kanaması geçiren ancak sağlığına kavuşarak Kimsesiz Doğan karakterine hayat vermeye devam eden Ali Sürmeli'nin gelişinden bu güne Olgun Şimşek'in de EDHO'ya geri dönmesini bekleyen diziseverler, Zeynep Kocabeyoğlu'nu görünce çok şaşırdı. Nedeni ise Gupse Özay'a çok benzemesi... EDHO'da 'Kimsesiz'lerin babası Doğan'ın yetiştirdiği Kimsesiz Yaşar karakteri ile kendisine hayran bırakan oyuncu Olgun Şimşek'in eşi de güzelliğiyle adından söz ettiriyor...