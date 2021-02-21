EDHO'nun Kimsesiz Yaşar'ıydı! Olgun Şimşek'in eşi Zeynep güzelliğiyle hayran bıraktı bakın kime benzetildi

EDHO'nun Kimsesiz Yaşar'ıydı! Atv'nin sevilen dizisi EDHO'ya geri döneceği iddia edilen Olgun Şimşek sosyal medya gündeminde. EDHO'ya Kimsesiz Doğan'ın geri gelmesiyle diziseverlerin odağında olan oyuncunun özel hayatı merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığı öğrenilen ve evde karantinaya giren, şuanda da sağlık durumları iyi olan Olgun Şimşek ile eşi Zeynep Kocabeyoğlu'nun mutlu ailesi merak ediliyor. EDHO'da 'Kimsesiz'lerin babası Doğan babanın yetiştirdiği Kimsesiz Yaşar karakteri ile hayran bırakan oyuncu Olgun Şimşek'in eşi de güzelliğiyle adından söz ettiriyor. Onu görenler başarılı isim Gupse Özay'a benzetiyor.