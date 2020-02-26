EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba'nın eşi güzelliğiyle görenleri büyülüyor! İşte Ozan Akbaba'nın eşi Buket...

İlk olarak 2015 yılında izleyici karşısına çıkan, o gün bugündür zirveden inmeyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekran klasiklerinden biri haline geldi. Kadrosunda Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer gibi isimleri bulunduran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümleriyle ekran başına kilitliyor. Dizinin en çok sevilen isimlerinden biri Ozan Akbaba. Edho'nun İlyas'ı Ozan Akbaba hem oyunculuğu hem de özel hayatı ile takdir topluyor. Oğlunu ve eşini sosyal medya hesabından paylaşan Ozan Akbaba'nın eşinin güzelliği herkesi büyülüyor. İşte başta Eşkıya'nın İlyas'ı Ozan Akbaba olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

İşte başta Ozan Akbaba Olmaz üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.