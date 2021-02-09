EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba'nın ablası sosyal medyayı salladı! Şömine başında keyif yapan ablasını paylaşan Ozan Akbaba...

Gerek oyunculuğu, gerek mutlu ailesi ile herkese örnek oluyor Ozan Akbaba. EDHO'da İlyas Çakırbeyli karakterine hayat veren Ozan Akbaba'nın ablası sosyal medyayı salladı! Şömine başında keyif yapan ablası Bilgehan Akbaba'yı paylaşan Ozan Akbaba, fotoğrafına uğur böceği ile süsledi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki performansıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ozan Akbaba'nın kardeşleri merak konusu oldu. İşte 3 kardeş olan Ozan Akbaba başta olmak üzere ünlülerin kardeşleri...