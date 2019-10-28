EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba hakkındaki o gerçek şaşırttı! Meğer Ozan Akbaba...

atv'nin reyting rekortmeni dizilerindne olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Ozan Akbaba, İlyas Çakırbeyli karakteriyle diziye damga vurdu. ATV'nin rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz şimdiden efsaneler arasına girdi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas Çakırbeyli'si Ozan Akbaba hayranlarının ilgisiyle karşı karşıya. Sevilen oyuncu Ozan Akbaba'nın memleketi gündem oldu... İşte Ozan Akbaba ve diğer ünlülerin memleketleri...

28.10.2019 22:55 - Son Güncelleme: 28.10.2019 23:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





