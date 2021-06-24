EDHO'nun İlyas Çakırbeyli'si Ozan Akbaba şaşırttı! Karizmatik oyuncunun yaşını duyanlar inanamadı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas Çakırbeyli'si Ozan Akbaba şaşkına çevirdi. EDHO'nun sevilen oyuncusu Ozan Akbaba'nın özel hayatı hayranları tarafından merak konusu oldu. Dizide Hızır Reis'in kardeşini oynayan başarılı oyuncu karizması ve oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekerken Akbaba hakkındaki bilgileri didik didik eden hayranları yaşını duyunca şaşkına döndü. İşte Ozan Akbaba'nın ve diğer ünlülerin yaşları...

24.06.2021 23:58 - Son Güncelleme: 25.06.2021 00:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





