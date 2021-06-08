EDHO'nun Hızır Reis'inden sürpriz paylaşım! Konservatuvar arkadaşı gönderdi maviş Oktay Kaynarca herkesi hayran bıraktı

EDHO'nun Hızır Reis'inden sürpriz paylaşım! Konservatuvar arkadaşı gönderdi maviş Oktay Kaynarca herkesi hayran bıraktı. Atv'nin 6 sezondur reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 198. bölüm ile yine heyecanı doruklara çıkartacak. Sevilen dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, sosyal medya gündeminde. EDHO'nun Hızır Reis'i Oktay Kaynarca oyunculuğu kadar mavi gözleri ile de kendisine hayran bırakıyor. Sosyal medya hesabından konservatuvar arkadaşının yıllar önceden kalan bir fotoğrafını kendisine gönderdiğini ifade eden Oktay Kaynarca gençlik hali ile adından söz ettiriyor. İşte başta Oktay Kaynarca olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

08.06.2021 09:21 - Son Güncelleme: 08.06.2021 09:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





