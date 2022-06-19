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Haberler Magazin EDHO’nun Hızır Çakırbeyli’siydi! Hülya Avşar kendisini ısıran Oktay Kaynarca’yı “Deli bu ya” deyip paylaştı! İkili ortalığı salladı

EDHO’nun Hızır Çakırbeyli’siydi! Hülya Avşar kendisini ısıran Oktay Kaynarca’yı “Deli bu ya” deyip paylaştı! İkili ortalığı salladı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Hızır Çakırbeyli karakteriyle büyük beğeni toplayan Oktay Kaynarca, başarılı oyunculuk performansıyla sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu şimdi ise Hülya Avşar'ın paylaşımıyla gündem oldu. Almanya'da tesadüfen karşılaşan ikiliden Hülya Avşar kendisini ısıran Oktay Kaynarca'yı "Deli bu ya" deyip paylaştı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte Hülya Avşar ile Oktay Kaynarca'nın sosyal medyayı sallayan o pozları...

19.06.2022 18:20 - Son Güncelleme: 19.06.2022 18:20
EDHO’nun Hızır Çakırbeyli’siydi! Hülya Avşar kendisini ısıran Oktay Kaynarca’yı “Deli bu ya” deyip paylaştı! İkili ortalığı salladı

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterini canlandıran Oktay Kaynarca, başarılı oyunculuk performansıyla sık sık adından söz ettirmişti.

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EDHO’nun Hızır Çakırbeyli’siydi! Hülya Avşar kendisini ısıran Oktay Kaynarca’yı “Deli bu ya” deyip paylaştı! İkili ortalığı salladı

Oktay Kaynarca şimdi ise oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar'ın paylaşımıyla gündeme geldi.

EDHO’nun Hızır Çakırbeyli’siydi! Hülya Avşar kendisini ısıran Oktay Kaynarca’yı “Deli bu ya” deyip paylaştı! İkili ortalığı salladı

Almanya'da tesadüfen karşılaşan ikiliden Hülya Avşar kendisini ısıran Oktay Kaynarca'yı "Deli bu ya" deyip paylaştı.

EDHO’nun Hızır Çakırbeyli’siydi! Hülya Avşar kendisini ısıran Oktay Kaynarca’yı “Deli bu ya” deyip paylaştı! İkili ortalığı salladı

Art arda paylaşımlarda bulunan Avşar kızı, bir önceki pozlarına ise "Sen gel Almanya'da karşılaş" notunu ekledi.

EDHO’nun Hızır Çakırbeyli’siydi! Hülya Avşar kendisini ısıran Oktay Kaynarca’yı “Deli bu ya” deyip paylaştı! İkili ortalığı salladı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşımlar, kısa sürede gündem oldu.

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