EDHO’nun Hızır Çakırbeyli’siydi! Hülya Avşar kendisini ısıran Oktay Kaynarca’yı “Deli bu ya” deyip paylaştı! İkili ortalığı salladı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Hızır Çakırbeyli karakteriyle büyük beğeni toplayan Oktay Kaynarca, başarılı oyunculuk performansıyla sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu şimdi ise Hülya Avşar'ın paylaşımıyla gündem oldu. Almanya'da tesadüfen karşılaşan ikiliden Hülya Avşar kendisini ısıran Oktay Kaynarca'yı "Deli bu ya" deyip paylaştı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte Hülya Avşar ile Oktay Kaynarca'nın sosyal medyayı sallayan o pozları...
19.06.2022 18:20 - Son Güncelleme: 19.06.2022 18:20
Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli karakterini canlandıran Oktay Kaynarca, başarılı oyunculuk performansıyla sık sık adından söz ettirmişti.
Almanya'da tesadüfen karşılaşan ikiliden Hülya Avşar kendisini ısıran Oktay Kaynarca'yı "Deli bu ya" deyip paylaştı.