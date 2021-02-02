EDHO'nun Hatice'sinin eşi bakın kimmiş! "İş saatleri konusunda birbirimizi çok iyi anlıyoruz" demişti...

EDHO'nun Hatice'sinin eşi bakın kimmiş! "İş saatleri konusunda birbirimizi çok iyi anlıyoruz, her konuda bana tam destek" diyen 41 yaşındaki başarılı ismin özel hayatı merak ediliyor. Hayriye Çakırbeyli'nin gidişiyle kolu kanadı kırılan Hatice, EDHO'nun dikkat çeken isimleri arasında. Geçtiğimiz günlerde ailesi ve EDHO hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan Sevinç Kıranlı'nın eşi merak konusu oldu. İşte EDHO'nun Hatice'si Sevinç Kıranlı, eşi ve çocukları...

02.02.2021 15:16 - Son Güncelleme: 02.02.2021 16:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





