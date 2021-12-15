EDHO’nun güzeller güzeli Ömür’üydü! Ceren Benderlioğlu karın kaslarıyla adeta şov yaptı! Fit haliyle ortalığı yıktı geçti
EDHO'nun güzeller güzeli Ömür'üydü! Başrolünde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşayan Ceren Benderlioğlu, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Spor yaptığı anları takipçilerinin beğenisine sunan Benderlioğlu, daha sonra ayna karşısında verdiği pozu yayınladı. Karın kaslarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu için "Kim der bir çocuk annesi" yorumu yapıldı. İşte Ceren Benderlioğlu'nun sosyal medyayı sallayan o pozu...
15.12.2021 19:32
- Son Güncelleme: 15.12.2021 19:47
Meslektaşı Emir Benderlioğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren Ceren Benderlioğlu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşamıştı.