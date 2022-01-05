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EDHO’nun güzeller güzeli Ömür’ü Ceren Benderlioğlu’na bakın! Kumsaldan paylaştı gören dönüp bir daha baktı fit haline övgü yağdı

EDHO'nun güzeller güzeli Ömür'ü Ceren Benderlioğlu'na bakın! Başrolünü Oktay Kaynarca'nın üstlendiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle büyük beğeni toplayan Ceren Benderlioğlu, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken oyuncu, kumsaldan yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Keyifli halleriyle dikkat çeken Benderlioğlu'nun fit haline ise övgü yağdı. İşte Ceren Benderlioğlu'nun o paylaşımı...

05.01.2022 20:28 - Son Güncelleme: 05.01.2022 20:28
EDHO’nun güzeller güzeli Ömür’ü Ceren Benderlioğlu’na bakın! Kumsaldan paylaştı gören dönüp bir daha baktı fit haline övgü yağdı

Meslektaşı Emir Benderlioğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Ceren Benderlioğlu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Ömür Façalı karakteriyle büyük beğeni toplamıştı.

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EDHO’nun güzeller güzeli Ömür’ü Ceren Benderlioğlu’na bakın! Kumsaldan paylaştı gören dönüp bir daha baktı fit haline övgü yağdı

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirmişti.

EDHO’nun güzeller güzeli Ömür’ü Ceren Benderlioğlu’na bakın! Kumsaldan paylaştı gören dönüp bir daha baktı fit haline övgü yağdı

Sosyal medyayı aktif kullanan Benderlioğlu, Instagram sayfasında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

EDHO’nun güzeller güzeli Ömür’ü Ceren Benderlioğlu’na bakın! Kumsaldan paylaştı gören dönüp bir daha baktı fit haline övgü yağdı

Güzel oyuncu, kumsalda dans ettiği anları kayıt altına alarak "Sen plan yaparsın hayat sana güler... O kadar buluşalım dedik, karşılaştık ve ne güzel bir sabah yaşadık. Acele etmeden sakin sakin" notuyla yayınladı.

EDHO’nun güzeller güzeli Ömür’ü Ceren Benderlioğlu’na bakın! Kumsaldan paylaştı gören dönüp bir daha baktı fit haline övgü yağdı

Benderlioğlu'nun oldukça keyifli görüldüğü video, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanarak sosyal medyada hızla yayıldı.

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