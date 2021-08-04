EDHO'nun güzeller güzeli Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu'nun eski eşini duyan şaştı kaldı! Meğer o da ünlü bir oyuncuymuş...
Atv'nin reytingleri alt üst eden dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ömür Façalı karakterini canlandıran Ceren Benderlioğlu son dönemin popüler isimlerinden biri. Başrollerini Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba'nın paylaştığı dizide sergilediği başarılı performansla gönülleri fetheden Benderlioğlu'nun özel hayatı da en az oyunculuğu kadar dikkat çekiyor. Şimdilerde EDHO'da birlikte rol aldığı Emir Benderlioğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun hayatını merak edip araştırılıyor. Ceren Benderlioğlu'nun hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları ise oyuncunun eski eşini duyunca şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Ceren Benderlioğlu'nun kendisi gibi ünlü olan eski eşi...
04.08.2021 21:44
- Son Güncelleme: 04.08.2021 22:12
Ceren Benderlioğlu, atv'nin reytingleri alt üst eden dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Ömür Façalı karakteri ile milyonların beğenisini kazandı.
Şimdilerde EDHO'da birlikte rol aldığı Emir Benderlioğlu ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları ise oyuncunun eski eşini duyunca şaştı kaldı.