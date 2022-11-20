EDHO'nun Esra'sı 5 gün önce nişanlanmıştı... Sevcan Yaşar ile İrsel Çivit evlendi işte nikahtan ilk kareler: "Bir ömür boyu mutluluklar"
EDHO'nun Esra'sı 5 gün önce nişanlanmıştı... Sevcan Yaşar ile İrsel Çivit evlendi nikahtan ilk kareler geldi. Sermiya Midyat'la yaşadığı kötü günleri geride bırakan Sevcan Yaşar, sevgilisi İrsel Çivit ile bir ömür muylu olmak için 'evet' dedi. Ünlü çifte sosyal medyada yorum yağdı. İşte Sevcan Yaşar ile İrsel Çivit'in nikahından kareler...
20.11.2022 11:20 - Son Güncelleme: 20.11.2022 11:23
"BİR ÖMÜR BOYU MUTLULUKLAR"
EDHO'nun Esra'sı 5 gün önce nişanlanmıştı... Sevcan Yaşar ile İrsel Çivit evlendi işte nikahtan ilk kareler.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli'nin ilk eşi Esra karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Sevcan Yaşar sevgilisi İrsel Çivit ile evlendi.
Geçtiğimiz yıllarda eski sevgilisi Sermiyan Midyat'tan gördüğü şiddet sonrası zor günler geçiren Yaşar, bir süredir müzisyen Örsel Çivit ile birlikteydi.
Sevcan Yaşar evleniyor! Evlilik teklifini işte böyle aldı - video