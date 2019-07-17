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EDHO'nun Alpaslan Çakırbeylisi Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı

ATV ekranlarının reyting rekortmeni olan dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fenomen oldu bile. EDHO'nun oyuncuları ise hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Bu günlerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre yıldırımer eşiyle gündeme oturdu. ATV'nin erişmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finali yapmasıyla Yunus Emre yıldırımer sosyal medyanın konuştuğu isim oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre yıldırımer'in eşinin Söz dizisinin eski oyuncusu olması herkesi şaşkına çevirdi. İşte Yunus Emre yıldırımer ve ünlülerin eşleri.

17.07.2019 14:27 - Son Güncelleme: 17.07.2019 14:27
EDHO'nun Alpaslan Çakırbeylisi Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı

ATV ekranlarının seyirciyi televizyon başına kilitleyen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Yunus Emre Yıldırımer eşiyle olay oldu. Alpaslan Çakırbeyli rolüyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a damga vuran Yunus Emre Yıldırımer gündeme oturdu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeylisi Yunus Emre Yıldırımer'in eşinin Söz dizisinin eski oyuncusu olması herkesi şaşkına çevirdi. İşte Yunus Emre Yıldırımer ve ünlülerin eşleri.

EDHO'nun Alpaslan Çakırbeylisi Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı

Yasemin Conka ve eşi Tahir Conka.

EDHO'nun Alpaslan Çakırbeylisi Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı

Fedon, yaklaşık 50 yıldır Eda Kalyoncu ile evli. Büyükada'da yaşayan çiftin iki tane yetişkin çocukları var.

EDHO'nun Alpaslan Çakırbeylisi Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı

Ayhan - Zeynep Sicimoğlu

EDHO'nun Alpaslan Çakırbeylisi Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı

Canan Karatay - Ali Başak Karatay

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