EDHO'nun Alpaslan Çakırbeylisi Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı
ATV ekranlarının reyting rekortmeni olan dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fenomen oldu bile. EDHO'nun oyuncuları ise hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Bu günlerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre yıldırımer eşiyle gündeme oturdu. ATV'nin erişmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finali yapmasıyla Yunus Emre yıldırımer sosyal medyanın konuştuğu isim oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre yıldırımer'in eşinin Söz dizisinin eski oyuncusu olması herkesi şaşkına çevirdi. İşte Yunus Emre yıldırımer ve ünlülerin eşleri.
ATV ekranlarının seyirciyi televizyon başına kilitleyen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Yunus Emre Yıldırımer eşiyle olay oldu. Alpaslan Çakırbeyli rolüyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a damga vuran Yunus Emre Yıldırımer gündeme oturdu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeylisi Yunus Emre Yıldırımer'in eşinin Söz dizisinin eski oyuncusu olması herkesi şaşkına çevirdi. İşte Yunus Emre Yıldırımer ve ünlülerin eşleri.