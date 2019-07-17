EDHO'nun Alpaslan Çakırbeylisi Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı

ATV ekranlarının reyting rekortmeni olan dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fenomen oldu bile. EDHO'nun oyuncuları ise hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Bu günlerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre yıldırımer eşiyle gündeme oturdu. ATV'nin erişmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finali yapmasıyla Yunus Emre yıldırımer sosyal medyanın konuştuğu isim oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeyli'si Yunus Emre yıldırımer'in eşinin Söz dizisinin eski oyuncusu olması herkesi şaşkına çevirdi. İşte Yunus Emre yıldırımer ve ünlülerin eşleri.

17.07.2019 14:27 - Son Güncelleme: 17.07.2019 14:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





