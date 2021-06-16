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EDHO’nun Alparslan Çakırbeyli’si bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Yunus Emre Yıldırımer’in memleketi…

EDHO'nun Alparslan Çakırbeyli'si bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı… Atv'nin reytin rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeyli karakterini canlandıran Yunus Emre Yıldırımer, sezon finalinin ardından gündeme geldi. Başarılı oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not alan Yıldırımer'in özel hayatı merak edilip araştırtılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları "Yunus Emre Yıldırımer" sorusunun cevabını arattı. İşte Yunus Emre Yıldırımer'in memleketi…

16.06.2021 01:50 - Son Güncelleme: 16.06.2021 01:50
EDHO’nun Alparslan Çakırbeyli’si bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Yunus Emre Yıldırımer’in memleketi…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeyli karakterini canlandıran Yunus Emre Yıldırımer, sezon finalinde sergilediği başarılı performansın ardından gündeme geldi.

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EDHO’nun Alparslan Çakırbeyli’si bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Yunus Emre Yıldırımer’in memleketi…

Çok sayıda internet kullanıcısı, ünlü oyuncunun özel hayatını merak edip araştırmaya başladı. Yıldırımer'in özellikle memleketi merak edildi.

EDHO’nun Alparslan Çakırbeyli’si bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Yunus Emre Yıldırımer’in memleketi…

İşte başta Yunus Emre Yıldırımer olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri…

EDHO’nun Alparslan Çakırbeyli’si bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Yunus Emre Yıldırımer’in memleketi…

Oktay Kaynarca - Malatya

EDHO’nun Alparslan Çakırbeyli’si bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Yunus Emre Yıldırımer’in memleketi…

Ozan Akbaba - Kars