EDHO’nun Alparslan Çakırbeyli’si bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı işte Yunus Emre Yıldırımer’in memleketi…
EDHO'nun Alparslan Çakırbeyli'si bakın aslen nereliymiş! Duyan şaştı kaldı… Atv'nin reytin rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan Çakırbeyli karakterini canlandıran Yunus Emre Yıldırımer, sezon finalinin ardından gündeme geldi. Başarılı oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not alan Yıldırımer'in özel hayatı merak edilip araştırtılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. İnternet kullanıcıları "Yunus Emre Yıldırımer" sorusunun cevabını arattı. İşte Yunus Emre Yıldırımer'in memleketi…
16.06.2021 01:50
- Son Güncelleme: 16.06.2021 01:50