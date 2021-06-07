Vav TV İzle

EDHO ve Kurtlar Vadisi dizilerinin yıldızı ile Deniz Uğur'dan bomba haber! Herkesten saklıyorlardı gerçek ortaya çıktı meğer...

EDHO'nun düşmanlarına korku salan ismi ile Deniz Uğur'dan müjdeli haber! Deniz Uğur 3. kez nikah masasına oturuyor. İclal Aydın ile adı aşk dedikodularına karışan ancak işin aslının hiç de öyle olmadığı ortaya çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Volkan'ı Erdinç Gülener, oyuncu Deniz Uğur ile dünyaevine giriyor. İlk evliliğini 19 yaşında yapan 47 yaşındaki Deniz Uğur, daha önce birlikte rol aldığı oyuncu arkadaşı Erdinç Gülener ile haftaya mutluluğa 'evet' diyecek. Nikah için işlemlere başlayan aşıklar şimdilik bu haberi en yakınlarından bile saklıyorlar.

07.06.2021 15:42 - Son Güncelleme: 07.06.2021 16:29
EDHO ve Kurtlar Vadisi dizilerinin yıldızı ile Deniz Uğur'dan bomba haber! Herkesten saklıyorlardı gerçek ortaya çıktı meğer...

EDHO ve Kurtlar Vadisi dizilerinin yıldızı ile Deniz Uğur'dan bomba haber! Herkesten saklıyorlardı gerçek ortaya çıktı meğer haftaya düğün varmış...

GALERİ DEVAM EDİYOR
EDHO ve Kurtlar Vadisi dizilerinin yıldızı ile Deniz Uğur'dan bomba haber! Herkesten saklıyorlardı gerçek ortaya çıktı meğer...

Geçtiğimiz aylarda adı İclal Aydın ile aşk dedikodularına karışan EDHO'nun Volkan'ı Erdinç Gülener meslektaşı Deniz Uğur haftaya evleniyor. Erdinç Gülener konuyla ilgili olarak, "Evet doğru ama çok az kişi biliyor nasıl öğrendiniz. Deniz Hanım nikah için sağlık raporu aldı ama ben almadım" dedi.

EDHO ve Kurtlar Vadisi dizilerinin yıldızı ile Deniz Uğur'dan bomba haber! Herkesten saklıyorlardı gerçek ortaya çıktı meğer...

Deniz Uğur ise "Evet doğru, nikah tarihini Erdinç bey ile birlikte açıklarız" ifadelerini kullandı. Dört yıl önce birlikte rol alan ikiliden Erdinç Gülener daha önce verdiği bir röportajda, "Mesela biz Deniz'le karı-koca oynuyoruz ve ben çok rahat ediyorum. Deniz'in ne yapacağını gözünden anlıyorum. Konuşmadan anlaşabiliyoruz" demişti.

EDHO ve Kurtlar Vadisi dizilerinin yıldızı ile Deniz Uğur'dan bomba haber! Herkesten saklıyorlardı gerçek ortaya çıktı meğer...

Şimdilerde ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Volkan karakterine hayat veren Erdinç Gülener, Kurtlar Vadisi'nin Richard Kane'i olarak da hafızalarda... Çifte mutluluklar diliyoruz. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

EDHO ve Kurtlar Vadisi dizilerinin yıldızı ile Deniz Uğur'dan bomba haber! Herkesten saklıyorlardı gerçek ortaya çıktı meğer...

YILDIRAY VE GİZEM ŞAHİNLER