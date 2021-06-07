EDHO ve Kurtlar Vadisi dizilerinin yıldızı ile Deniz Uğur'dan bomba haber! Herkesten saklıyorlardı gerçek ortaya çıktı meğer...

EDHO'nun düşmanlarına korku salan ismi ile Deniz Uğur'dan müjdeli haber! Deniz Uğur 3. kez nikah masasına oturuyor. İclal Aydın ile adı aşk dedikodularına karışan ancak işin aslının hiç de öyle olmadığı ortaya çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Volkan'ı Erdinç Gülener, oyuncu Deniz Uğur ile dünyaevine giriyor. İlk evliliğini 19 yaşında yapan 47 yaşındaki Deniz Uğur, daha önce birlikte rol aldığı oyuncu arkadaşı Erdinç Gülener ile haftaya mutluluğa 'evet' diyecek. Nikah için işlemlere başlayan aşıklar şimdilik bu haberi en yakınlarından bile saklıyorlar.

07.06.2021 15:42 - Son Güncelleme: 07.06.2021 16:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





