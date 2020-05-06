EDHO oyuncusu Sevcan Yaşar sevgilisi Sermiyan Midyat'tan şiddet gördü, soluğu karakolda aldı!

"BEN BİR KADINA VURMAM"

Sevcan Yaşar'la 1 hafta önce ayrıldıklarını ifade eden Sermiyan Midyat, şu açıklamaları yaptı:

"45 yaşındayım. Basına yansıyan 10 ilişkim falan olmuştur, hepsine açın sorun ne zaman böyle bir olay yaşamışım? Benim bir kadına bir fiske vurmam söz konusu değil. Hayatımda asla böyle bir şey olmadı. Bu erkekliğe sığmaz. Allah yazdı.