RAMAZAN İMSAKİYE
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EDHO oyuncusu Sevcan Yaşar sevgilisi Sermiyan Midyat'tan şiddet gördü, soluğu karakolda aldı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bir dönem İlyas'ın eşi Esra karakterine hayat veren Sevcan Yaşar, bir süredir birlikte olduğu Sermiyan Midyat'tan şiddet gördü. Önceki gün eşyalarını toplamak için birlikte yaşadıkları Fenerbahçe'deki eve giden Sevcan Yaşar, Sermiyan Midyat'tan fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü iddiasıyla soluğu karakolda aldı.Emniyetin ifadeye çağırdığı Midyat, kendisinin de şiddete maruz kaldığını belirtti.

06.05.2020 10:17 - Son Güncelleme: 06.05.2020 10:33
EDHO oyuncusu Sevcan Yaşar sevgilisi Sermiyan Midyat'tan şiddet gördü, soluğu karakolda aldı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas Çakırbeyli'nin ilk eşi Esra karakterine hayat veren ve dizide çocuğunu İlyas'a sormadan aldırdığı için boşanmak zorunda kalan Sevcan Yaşar, bir süredir birlikte olduğu oyuncu Sermiyan Midyat'tan şiddet gördüğü gerekçesiyle karakola başvurdu.

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EDHO oyuncusu Sevcan Yaşar sevgilisi Sermiyan Midyat'tan şiddet gördü, soluğu karakolda aldı!

Sermiyan Midyat ile sevgilisi Sevcan Yaşar, karakolluk oldu. Sevcan Yaşar, fiziki ve psikolojik şiddet gördüğü için Sermiyan Midyat ile ayrıldı. Önceki gece de birlikte paylaştıkları Fenerbahçe'deki evlerine giderek eşyalarını almak istedi.

EDHO oyuncusu Sevcan Yaşar sevgilisi Sermiyan Midyat'tan şiddet gördü, soluğu karakolda aldı!

EVE POLİS ÇAĞIRDI

Eşyalarını toplamak için birlikte yaşadıkları Kadıköy Fenerbahçe'deki evlerine giden Yaşar, ünlü oyuncu tarafından darbedildiğini iddia ederek 155 Polis İmdat Hattı'nı aradı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar telefonunun ardından kısa sürede eve gitti. Yaşar, Midyat'ın kendisini darbettiğini söyleyerek şikayetçi oldu.

EDHO oyuncusu Sevcan Yaşar sevgilisi Sermiyan Midyat'tan şiddet gördü, soluğu karakolda aldı!

DOSYA SAVCILIKTA

Emniyetin ifadeye çağırdığı Midyat, kendisinin de şiddete maruz kaldığını belirtti. Karakola gidip birbirlerinden şikayetçi olan Midyat ve Yaşar, karşılıklı uzaklaştırma talebinde de bulundu. Dosya, polis merkezi tarafından savcılığa gönderildi.

EDHO oyuncusu Sevcan Yaşar sevgilisi Sermiyan Midyat'tan şiddet gördü, soluğu karakolda aldı!

"BEN BİR KADINA VURMAM"

Sevcan Yaşar'la 1 hafta önce ayrıldıklarını ifade eden Sermiyan Midyat, şu açıklamaları yaptı:

"45 yaşındayım. Basına yansıyan 10 ilişkim falan olmuştur, hepsine açın sorun ne zaman böyle bir olay yaşamışım? Benim bir kadına bir fiske vurmam söz konusu değil. Hayatımda asla böyle bir şey olmadı. Bu erkekliğe sığmaz. Allah yazdı.

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