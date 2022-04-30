RAMAZAN İMSAKİYE
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Eda Taşpınar sevgilisiyle yatakta çekilen fotoğraflarını paylaştı! Sınır tanımayan Eda’ya bakın yine çok konuşuldu

Eda Taşpınar sevgilisiyle yatak pozlarını paylaştı! Sınır tanımayan Eda yine çok konuşuldu !Meksika, tatilinden sık sık fotoğraf paylaşan Eda Taşpınar, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken pozlarına bir yenisini daha ekledi. Eda Taşpınar, bu defa sevgilisiyle yatakta çekilen fotoğraflarını paylaştı. Kısa sürede gündem olan pozlar, yine çok konuşuldu. İşte Eda Taşpınar'ın çok konuşulan o pozları...

30.04.2022 21:12 - Son Güncelleme: 30.04.2022 21:12
Eda Taşpınar sevgilisiyle yatakta çekilen fotoğraflarını paylaştı! Sınır tanımayan Eda’ya bakın yine çok konuşuldu

Daha önce 'Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler' yarışmasında mücadele eden oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşayan Eda Taşpınar, yeni bir aşka yelken açtı.

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Eda Taşpınar sevgilisiyle yatakta çekilen fotoğraflarını paylaştı! Sınır tanımayan Eda’ya bakın yine çok konuşuldu

Taşpınar, geçtiğimiz günlerde sevgilisinin göğsünü öptüğü bir pozu ve öpüştükleri bir fotoğrafı paylaşmıştı.

Eda Taşpınar sevgilisiyle yatakta çekilen fotoğraflarını paylaştı! Sınır tanımayan Eda’ya bakın yine çok konuşuldu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Eda Taşpınar, Instagram hesabında yaptığı iddialı pozlarıyla da sık sık magazin gündeminde yer almıştı.

Eda Taşpınar sevgilisiyle yatakta çekilen fotoğraflarını paylaştı! Sınır tanımayan Eda’ya bakın yine çok konuşuldu

Meksika tatilinden sık sık fotoğraf paylaşan Eda Taşpınar, bu defa sevgilisiyle yatakta çekilen fotoğrafını paylaştı.

Eda Taşpınar sevgilisiyle yatakta çekilen fotoğraflarını paylaştı! Sınır tanımayan Eda’ya bakın yine çok konuşuldu

Sevgilisiyle poz veren Taşdemir, sosyal medyada gündeme oturdu. Taşpınar'ın saç örgüsünün kalp şekli olması ise dikkatlerden kaçmadı.

İşte Eda Taşpınar'ın sevgilisiyle yaptığı o paylaşım başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

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