Eda Taşpınar sevgilisiyle yatakta çekilen fotoğraflarını paylaştı! Sınır tanımayan Eda’ya bakın yine çok konuşuldu
Eda Taşpınar sevgilisiyle yatak pozlarını paylaştı! Sınır tanımayan Eda yine çok konuşuldu !Meksika, tatilinden sık sık fotoğraf paylaşan Eda Taşpınar, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken pozlarına bir yenisini daha ekledi. Eda Taşpınar, bu defa sevgilisiyle yatakta çekilen fotoğraflarını paylaştı. Kısa sürede gündem olan pozlar, yine çok konuşuldu. İşte Eda Taşpınar'ın çok konuşulan o pozları...
30.04.2022 21:12 - Son Güncelleme: 30.04.2022 21:12
Daha önce 'Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler' yarışmasında mücadele eden oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşayan Eda Taşpınar, yeni bir aşka yelken açtı.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Eda Taşpınar, Instagram hesabında yaptığı iddialı pozlarıyla da sık sık magazin gündeminde yer almıştı.
Meksika tatilinden sık sık fotoğraf paylaşan Eda Taşpınar, bu defa sevgilisiyle yatakta çekilen fotoğrafını paylaştı.
Sevgilisiyle poz veren Taşdemir, sosyal medyada gündeme oturdu. Taşpınar'ın saç örgüsünün kalp şekli olması ise dikkatlerden kaçmadı.
İşte Eda Taşpınar'ın sevgilisiyle yaptığı o paylaşım başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...