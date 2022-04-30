Eda Taşpınar sevgilisiyle yatakta çekilen fotoğraflarını paylaştı! Sınır tanımayan Eda’ya bakın yine çok konuşuldu

Sevgilisiyle poz veren Taşdemir, sosyal medyada gündeme oturdu. Taşpınar'ın saç örgüsünün kalp şekli olması ise dikkatlerden kaçmadı.

İşte Eda Taşpınar'ın sevgilisiyle yaptığı o paylaşım başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...