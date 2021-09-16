Eda Taşpınar çırılçıplak paylaştı kumsal görüntüleri hayrete düşürdü! Soyunan Eda poposuna...
Eda Taşpınar çırılçıplak paylaştı kumsal görüntüleri hayrete düştü! Sosyal medyadan paylaştığı cüretkar pozlarla sık sık adından söz ettiren Eda Taşpınar Instagram'dan takipçilerinin beğenisine sunduğu çırılçıplak kumsal pozuyla herkesi şoke etti. Şimdilerde Yunanistan'da tatil yapan ve sık sık bronzlaşan Taşpınar, poposuna koyduğu şapkayla fena ti'ye alındı. Paylaşımlarının ardından Eda Taşpınar'ın yaşı merak konusu oldu. İşte 'pes' dedirten pozların mimarı Eda'nın o görüntüsü...
16.09.2021 14:41
- Son Güncelleme: 16.09.2021 14:53
SOYUNAN EDA POPOSUNA ŞAPKA TAKTI
Eda Taşpınar çırılçıplak paylaştı kumsal görüntüleri hayrete düştü! Soyunan Eda poposuna da şapka takmayı ihmal etmedi...