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Haberler Magazin Eda Taşpınar çırılçıplak paylaştı kumsal görüntüleri hayrete düşürdü! Soyunan Eda poposuna...

Eda Taşpınar çırılçıplak paylaştı kumsal görüntüleri hayrete düşürdü! Soyunan Eda poposuna...

Eda Taşpınar çırılçıplak paylaştı kumsal görüntüleri hayrete düştü! Sosyal medyadan paylaştığı cüretkar pozlarla sık sık adından söz ettiren Eda Taşpınar Instagram'dan takipçilerinin beğenisine sunduğu çırılçıplak kumsal pozuyla herkesi şoke etti. Şimdilerde Yunanistan'da tatil yapan ve sık sık bronzlaşan Taşpınar, poposuna koyduğu şapkayla fena ti'ye alındı. Paylaşımlarının ardından Eda Taşpınar'ın yaşı merak konusu oldu. İşte 'pes' dedirten pozların mimarı Eda'nın o görüntüsü...

16.09.2021 14:41 - Son Güncelleme: 16.09.2021 14:53
Eda Taşpınar çırılçıplak paylaştı kumsal görüntüleri hayrete düşürdü! Soyunan Eda poposuna...

SOYUNAN EDA POPOSUNA ŞAPKA TAKTI

Eda Taşpınar çırılçıplak paylaştı kumsal görüntüleri hayrete düştü! Soyunan Eda poposuna da şapka takmayı ihmal etmedi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Eda Taşpınar çırılçıplak paylaştı kumsal görüntüleri hayrete düşürdü! Soyunan Eda poposuna...

Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak uzandığı bir pozunu paylaştı.

Eda Taşpınar çırılçıplak paylaştı kumsal görüntüleri hayrete düşürdü! Soyunan Eda poposuna...

Taşpınar, vücudunda sadece şapkasıyla kalçasını kapattığı paylaşımına "Hisset ve özgürlük" notunu yazdı.

Eda Taşpınar çırılçıplak paylaştı kumsal görüntüleri hayrete düşürdü! Soyunan Eda poposuna...

Paylaşımları ile sık sık adından söz ettiren Eda'nın çırılçıplak pozunu görenler şoke oldu.

Eda Taşpınar çırılçıplak paylaştı kumsal görüntüleri hayrete düşürdü! Soyunan Eda poposuna...

Songül Karlı - 15 Eylül 1973

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