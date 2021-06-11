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Eda Taşpınar çıplaklıkta sınır tanımıyor! Anadan üryan kamera karşısına geçti o kare hem şaşırttı hem tepki çekti

Eda Taşpınar çıplaklıkta sınır tanımıyor! Anadan üryan kamera karşısına geçti… Çağrı Atakan ile yaşadığı aşkla bir döneme damga vuran Eda Taşpınar, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Deri koltuk üzerinde anadan üryan poz veren sosyetik isim sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Sınır tanımayan paylaşımlarıyla çok konuşulmaya devam eden Taşpınar, hem şaşırttı hem de büyük tepki topladı. İşte paylaşımını yoruma kapatan Eda Taşpınar'ın o pozu…

11.06.2021 19:59 - Son Güncelleme: 11.06.2021 19:59
Eda Taşpınar çıplaklıkta sınır tanımıyor! Anadan üryan kamera karşısına geçti o kare hem şaşırttı hem tepki çekti

Survivor'la tanınan Çağrı Atakan'dan ayrıldıktan sonra tatilden tatile giden Eda Taşpınar, üstsüz güneşlendiği anları sosyal medyada paylaşarak uzun süre gündem olmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Eda Taşpınar çıplaklıkta sınır tanımıyor! Anadan üryan kamera karşısına geçti o kare hem şaşırttı hem tepki çekti

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan sosyetik isim, Instagram sayfasında yaptığı çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Eda Taşpınar çıplaklıkta sınır tanımıyor! Anadan üryan kamera karşısına geçti o kare hem şaşırttı hem tepki çekti

Eda Taşpınar, deri koltukta çırılçıplak verdiği bir pozu Instagram hesabında "Aşkı, binlerce arının kanımı bala çevirmesi gibi uğulduyor içimde" notuyla paylaştı.

Eda Taşpınar çıplaklıkta sınır tanımıyor! Anadan üryan kamera karşısına geçti o kare hem şaşırttı hem tepki çekti

Paylaşımını yoruma kapatan Taşpınar, hem şaşırttı hem de büyük tepki topladı.

Eda Taşpınar çıplaklıkta sınır tanımıyor! Anadan üryan kamera karşısına geçti o kare hem şaşırttı hem tepki çekti

Eda Taşpınar için "Bu pozu vermekteki ve paylaşmaktaki amaç ne?", "Nasıl gündeme geleceğinizi şaşırdınız" gibi yorumlar yapıldı.