Eda Taşpınar çıplaklıkta sınır tanımıyor! Anadan üryan kamera karşısına geçti o kare hem şaşırttı hem tepki çekti

Eda Taşpınar çıplaklıkta sınır tanımıyor! Anadan üryan kamera karşısına geçti… Çağrı Atakan ile yaşadığı aşkla bir döneme damga vuran Eda Taşpınar, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Deri koltuk üzerinde anadan üryan poz veren sosyetik isim sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Sınır tanımayan paylaşımlarıyla çok konuşulmaya devam eden Taşpınar, hem şaşırttı hem de büyük tepki topladı. İşte paylaşımını yoruma kapatan Eda Taşpınar'ın o pozu…

11.06.2021 19:59 - Son Güncelleme: 11.06.2021 19:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





