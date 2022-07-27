Eda Erol tatil paylaşımıyla dikkat çekti! Esra Erol’un biricik kardeşine Hilal Altınbilek kayıtsız kalamadı “Yakıyorsun ortalığı”
Başarılı sunucu Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Tatil pozlarını sık sık Instagram hesabında yayınlayan Erol, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyada fenomen haline gelen ve güzelliğiyle takipçilerini büyüleyen Erol, mavi bikinisi ile verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşıma, oyuncu Hilal Altınbilek de kayıtsız kalamadı. İşte Eda Erol'un sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
27.07.2022 19:14 - Son Güncelleme: 27.07.2022 19:22