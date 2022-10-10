Eda Erdem'in eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Voleybol Milli Takımı'nın gözbebeği kaptanı Eda Erdem'in eşi meğer...
Türkiye'nin yüzünü Milli arenada güldüren kadın voleybol takımımızın hem de Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem günün en çok merak edilen isimlerinden biri. 35 yaşındaki voleybolcu özellikle A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın uluslarası kulvardaki başarılarıyla birlikte sosyal medyanın da en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi. Eda Erdem hakkında en çok merak edilen ise eşi kim sorusu. İşte başta Eda Erdem olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.
Eda Erdem, 22 Haziran 1987 İstanbul doğumlu, orta blokta oynayan Türk voleybol oyuncusudur ve Türkiye Voleybol Kadın A Millî Takım ve Fenerbahçe Opet Takım Kaptanıdır.
Eda Erdem 2005 yılından bu yana Türkiye A Millî Takım formasını giymektedir ve Türkiye A Millî Takım forması ile 300'den fazla maçta görev almıştır. 2008 yılında geldiği Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 12. sezonunda mücadele eden Eda Erdem, Türkiye A Millî Takımı ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nde kaptanlık görevini üstlenmektedir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz. A Milli Kadın Voleybol Takımımı ve Fenerbahçe oyuncusu Eda Erdem Dündar, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda "En İyi Orta Oyuncu" olarak Rüya Takıma seçildi.
2015, 2017 ve 2019'un ardından üst üste 4. kez en iyiler arasına giren Eda Erdem Dündar, bu unvanı 4 kere üst üste kazanan tarihteki ilk voleybolcu oldu.
Eda, bir süre önce Uluslararası Voleybol Federasyonu FIVB tarafından da 'Tarihin En İyi 100 Oyuncusu' listesine seçilmişti.