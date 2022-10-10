Eda Erdem’in eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Voleybol Milli Takımı’nın gözbebeği kaptanı Eda Erdem’in eşi meğer...

2015, 2017 ve 2019'un ardından üst üste 4. kez en iyiler arasına giren Eda Erdem Dündar, bu unvanı 4 kere üst üste kazanan tarihteki ilk voleybolcu oldu.

Eda, bir süre önce Uluslararası Voleybol Federasyonu FIVB tarafından da 'Tarihin En İyi 100 Oyuncusu' listesine seçilmişti.