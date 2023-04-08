Eda Ece'ye 30 milyonluk düğün hediyesi! "Evliliğe doydum 9 kez evlendim" demişti! Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer kesenin ağzını açtı
Bir dargın bir barışık ilişkileri 5 yıldır devam eden, sosyal medya hesaplarından sık sık birbirlerini takipten çıkıp tekrar takip eden Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in nikah tarihi kısa bir süre önce belli olmuştu. Geçtiğimiz günlerde de gelinlik seçimini yapan Ede Ece 20 Haziran'da muradına erecek. Düğün öncesi Ece'nin basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer kesenin ağzını açtı. İşte Eda'nın 30 milyon TL'lik hediyesi...
08.04.2023 08:57 - Son Güncelleme: 08.04.2023 08:57
Magazin dünyasının bir dargın bir barışık çifti Eda Ece ile sevgilisi Buğrahan Tuncer sonunda nikah masasına oturuyor.
Ünlü oyuncu Eda Ece ve Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın yıldızı Buğrahan Tuncer'in düğün hazırlıkları son sürat devam ediyor. 20 Haziran'da nikâh masasına oturmaya hazırlanan çiftin düğün detayları da belli olmaya başladı.