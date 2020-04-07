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Eda Ece'nin sevgilisiyle fotoğrafları olay oldu! Evde giydiği transparan kıyafetiyle dikkat çekmişti...

Eda Ece doğal tavırları ve sade görüntüsü ile dönemin yıldızı parlayan isimleri arasında. Başarılı oyunculuğuyla da dikkat çeken 29 yaşındaki Eda Ece ile son günlerin yakışıklı erkek oyuncuları arasında yer alan 32 yaşındaki Gökhan Alkan, sosyal medyanın çok yakıştırdığı çiftler arasına girdi. Aynı dizide rol alan ikiliden Eda Ece, Instagram'dan yaptığı transparan kıyafetli paylaşımıyla geçtiğimiz günlerde adından epey söz ettirmişti. Ece, bu kez de sevgilisi Buğrahan Tuncer ile gündemde! Eda Ece, yaklaşık bir yıldır Anadolu Efes'te forma giyen Buğrahan Tuncer ile aşk yaşıyor. İkilinin yan yana fotoğraflarını görenler, genç aşıkların arasındaki boy farkını merak etti. İşte Eda Ece ve sevgilisinin boyu...

07.04.2020 18:44 - Son Güncelleme: 07.04.2020 18:44
Eda Ece'nin sevgilisiyle fotoğrafları olay oldu! Evde giydiği transparan kıyafetiyle dikkat çekmişti...

Eda Ece sevgilisi Buğrahan Tuncer ile sosyal medya gündeminde! Doğal tavırları ile ekranların sevilen yüzü 29 yaşındaki Eda Ece'nin boyu merak konusu oldu. Eda Ece, yaklaşık bir yıldır Anadolu Efes'te forma giyen Buğrahan Tuncer ile aşk yaşıyor. Ünlü çiftin yan yana fotoğraflarını görenler özellikle Eda Ece'nin boyunu bir hayli merak etti.

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Eda Ece'nin sevgilisiyle fotoğrafları olay oldu! Evde giydiği transparan kıyafetiyle dikkat çekmişti...

Eda Ece, setin tatil olmasından sonra kendini evinde karantina altına almıştı. Yaptığı paylaşımlarla takipçilerine evde kalmaları gerektiğini hatırlatan Eda Ece geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Takipçilerinden bazıları "Sen bu kadar zayıf mıydın?" yorumununda bulunarak şaşkınlığını ifade etti.

Eda Ece'nin sevgilisiyle fotoğrafları olay oldu! Evde giydiği transparan kıyafetiyle dikkat çekmişti...

İşte Eda Ece'nin çok konuşulan transparan kıyafeti...

Eda Ece'nin sevgilisiyle fotoğrafları olay oldu! Evde giydiği transparan kıyafetiyle dikkat çekmişti...

EDA ECE KİMDİR?

Eda Ece 20 Haziran 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Tam adı Eda Ece Uzunalioğlu olan güzel oyuncu Şişli Terakki Lisesisi'ni bitirdi... Okul yıllarında tiyatro klübüne üye olan güzel oyuncu o dönem sahneye çıkmaya başladı.

Eda Ece'nin sevgilisiyle fotoğrafları olay oldu! Evde giydiği transparan kıyafetiyle dikkat çekmişti...

Sahneye koydukları bir oyunu izlemeye gelen menajer Tümay Özokur tarafından keşfedilen oyuncu, böylece televizyon dünyasına adım attı...

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