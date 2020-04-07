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Eda Ece'nin sevgilisiyle fotoğrafları olay oldu! Evde giydiği transparan kıyafetiyle dikkat çekmişti...

Eda Ece doğal tavırları ve sade görüntüsü ile dönemin yıldızı parlayan isimleri arasında. Başarılı oyunculuğuyla da dikkat çeken 29 yaşındaki Eda Ece ile son günlerin yakışıklı erkek oyuncuları arasında yer alan 32 yaşındaki Gökhan Alkan, sosyal medyanın çok yakıştırdığı çiftler arasına girdi. Aynı dizide rol alan ikiliden Eda Ece, Instagram'dan yaptığı transparan kıyafetli paylaşımıyla geçtiğimiz günlerde adından epey söz ettirmişti. Ece, bu kez de sevgilisi Buğrahan Tuncer ile gündemde! Eda Ece, yaklaşık bir yıldır Anadolu Efes'te forma giyen Buğrahan Tuncer ile aşk yaşıyor. İkilinin yan yana fotoğraflarını görenler, genç aşıkların arasındaki boy farkını merak etti. İşte Eda Ece ve sevgilisinin boyu...

07.04.2020 18:44 - Son Güncelleme: 07.04.2020 18:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





