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Haberler Magazin Eda Ece'nin nişan şıklığının maliyeti akıllara zarar! "9 kez evlendim evliliğe doydum" diyen Eda Ece Buğrahan Tuncer'le evleniyor

Eda Ece'nin nişan şıklığının maliyeti akıllara zarar! "9 kez evlendim evliliğe doydum" diyen Eda Ece Buğrahan Tuncer'le evleniyor

Bir dargın bir barışık ilişkileri 5 yıldır devam eden, sosyal medya hesaplarından sık sık birbirlerini takipten çıkıp tekrar takip eden Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in nikah tarihi kısa bir süre önce belli olmuştu. 20 Haziran'da nikah masasına oturacak olan çiftin hazırlıkları sürerken geçtiğimiz günlerde sürpriz yaparak nişanlandılar. Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in nişanından görüntüler çok beğenilirken Ece'nin nişan kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı. İşte detaylar...

01.05.2023 11:16 - Son Güncelleme: 01.05.2023 11:36
Eda Ece’nin nişan şıklığının maliyeti akıllara zarar! 9 kez evlendim evliliğe doydum diyen Eda Ece Buğrahan Tuncer’le evleniyor

Ünlü oyuncu Eda Ece, yaklaşık 5 yıldır basketbolcu Buğrahan Tuncer ile beraber. Çift, sonunda muradına eriyor.

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Eda Ece’nin nişan şıklığının maliyeti akıllara zarar! 9 kez evlendim evliliğe doydum diyen Eda Ece Buğrahan Tuncer’le evleniyor

Magazin dünyasının bir dargın bir barışık çifti Eda Ece ile sevgilisi Buğrahan Tuncer sonunda nikah masasına oturuyor. Eda Ece ile 5 yıldır aşk yaşadığı basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'in nikah tarihi belli olmuştu.

Eda Ece’nin nişan şıklığının maliyeti akıllara zarar! 9 kez evlendim evliliğe doydum diyen Eda Ece Buğrahan Tuncer’le evleniyor

20 Haziran'da nikâh masasına oturmaya hazırlanan çiftin düğün detayları da belli olmaya başlamıştı. Herkes düğün için gün sayarken çift, geçtiğimiz günlerde nişanlanarak sürpriz yaptı.

Eda Ece’nin nişan şıklığının maliyeti akıllara zarar! 9 kez evlendim evliliğe doydum diyen Eda Ece Buğrahan Tuncer’le evleniyor

20 Haziran'da nikah masasına oturmaya hazırlanan çift, aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlanmıştı.

Eda Ece’nin nişan şıklığının maliyeti akıllara zarar! 9 kez evlendim evliliğe doydum diyen Eda Ece Buğrahan Tuncer’le evleniyor

Nişandan görüntüler sosyal medyada viral olmuştu.

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