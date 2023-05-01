Eda Ece'nin nişan şıklığının maliyeti akıllara zarar! "9 kez evlendim evliliğe doydum" diyen Eda Ece Buğrahan Tuncer'le evleniyor
Bir dargın bir barışık ilişkileri 5 yıldır devam eden, sosyal medya hesaplarından sık sık birbirlerini takipten çıkıp tekrar takip eden Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in nikah tarihi kısa bir süre önce belli olmuştu. 20 Haziran'da nikah masasına oturacak olan çiftin hazırlıkları sürerken geçtiğimiz günlerde sürpriz yaparak nişanlandılar. Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in nişanından görüntüler çok beğenilirken Ece'nin nişan kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı. İşte detaylar...
01.05.2023 11:16 - Son Güncelleme: 01.05.2023 11:36
Ünlü oyuncu Eda Ece, yaklaşık 5 yıldır basketbolcu Buğrahan Tuncer ile beraber. Çift, sonunda muradına eriyor.