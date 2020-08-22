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Eda Ece'nin meğer görsel bir ikizi varmış! Dünyaca ünlü Hollywood yıldızının tıpa tıp aynısı: Eda Ece sandım

Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından biri Eda Ece. Milli basketbolcu Buğrahan Tuncer'le yaşadığı aşkla adınsan sıkça söz ettiren 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Eda Ece, sosyal medyada da oldukça aktif. Eda Ece hakkında araştırma yapanlar görsel ikiziyle karşılaşınca şaştı kaldı. Eda Ece, dünyaca ünlü oyuncuya öyle çok benziyor ki, adeta özbeöz kardeşi gibi. Pek çok sosyal medya kullanıcısı da bu benzerliğe şaştı kaldı ve 'Eda Ece sandım' yorumları yaptı.

22.08.2020 11:58 - Son Güncelleme: 22.08.2020 11:58
Eda Ece'nin meğer görsel bir ikizi varmış! Dünyaca ünlü Hollywood yıldızının tıpa tıp aynısı: Eda Ece sandım

Eda Ece hakkında araştırma yapanlar genç oyuncunun görsel ikizini görünce şaştı kaldı. İşte başta Eda Ece olmak üzere ünlü benzerler.

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Eda Ece'nin meğer görsel bir ikizi varmış! Dünyaca ünlü Hollywood yıldızının tıpa tıp aynısı: Eda Ece sandım

Nurettin Sönmez, ünlü oyuncu Jason Moma'ya benzetiliyor.

Eda Ece'nin meğer görsel bir ikizi varmış! Dünyaca ünlü Hollywood yıldızının tıpa tıp aynısı: Eda Ece sandım

İpek Filiz Yazıcı'nın "Elite" dizisiyle hayatımıza giren Ester Expósito'ya olan benzerliği dikkat çekici.

Eda Ece'nin meğer görsel bir ikizi varmış! Dünyaca ünlü Hollywood yıldızının tıpa tıp aynısı: Eda Ece sandım

Oyuncu Deniz Baysal ve Gaye Evin birbirlerine kardeş kadar benzemiyor mu?

Eda Ece'nin meğer görsel bir ikizi varmış! Dünyaca ünlü Hollywood yıldızının tıpa tıp aynısı: Eda Ece sandım

Oyuncu Deniz Barut ve şarkıcı Derya Uluğ da birbirlerine benziyor.

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