Eda Ece'nin eski hali sosyal medyayı salladı! Estetik var mı bilinmez ama değişim büyük...

Son dönemin en çok konuşulan genç oyuncularından biri olan Eda Ece, kariyerine adım attığı yıllardaki haliyle sosyal medyayı salladı. Yıllar içerisindeki değişimiyle herkesi şaşkına çeviren Eda Ece bir süre önce 'Her yerim orijinal, hiç estetik yaptırmadım yemin ederim ama benden daha güzel kızlar var estetikli halleriyle.' demişti. İşte başta Eda Ece olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.