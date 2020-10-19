Eda Ece'nin eski hali sosyal medyayı salladı! Estetik var mı bilinmez ama değişim büyük...
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Eda Ece. Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile olan uzun süreli birlikteliğini sonlandıran 30 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz yaza Bodrum tatiliyle damgasını vurmuştu. Sosyal medyada sık sık fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmeyen Eda Ece'nin eski hali sosyal medyanın gündeminde. Hayat Bilgisi dizisinde rol aldığı dönemdeki görüntüleri çok konuşulan Eda Ece'nin yıllar içerisindeki değişimi herkesi şaşırttı. Aradaki fark sizi çok şaşırtacak. İşte başta Eda Ece olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri...
19.10.2020 16:50
- Son Güncelleme: 19.10.2020 16:50
Son dönemin en çok konuşulan genç oyuncularından biri olan Eda Ece, kariyerine adım attığı yıllardaki haliyle sosyal medyayı salladı. Yıllar içerisindeki değişimiyle herkesi şaşkına çeviren Eda Ece bir süre önce 'Her yerim orijinal, hiç estetik yaptırmadım yemin ederim ama benden daha güzel kızlar var estetikli halleriyle.' demişti. İşte başta Eda Ece olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.
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