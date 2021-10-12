Eda Ece'nin değişmeyen tek şey gözleri! Eski halini görenler estetik var mı yok mu sormadan edemiyor
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Eda Ece. Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile olan uzun süreli birlikteliğiyle sık sık magazin gündemine gelen Eda Ece'yi görenler şaştı kaldı. Sosyal medyada sık sık fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmeyen Eda Ece'nin eski hali sosyal medyanın gündeminde. Hayat Bilgisi dizisinde rol aldığı dönemdeki görüntüleri çok konuşulan Eda Ece'nin yıllar içerisindeki değişimi herkesi şaşırttı. Aradaki fark sizi çok şaşırtacak. İşte başta Eda Ece olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri...
12.10.2021 09:13
- Son Güncelleme: 12.10.2021 09:20