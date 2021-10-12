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Haberler Magazin Eda Ece'nin değişmeyen tek şey gözleri! Eski halini görenler estetik var mı yok mu sormadan edemiyor

Eda Ece'nin değişmeyen tek şey gözleri! Eski halini görenler estetik var mı yok mu sormadan edemiyor

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Eda Ece. Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile olan uzun süreli birlikteliğiyle sık sık magazin gündemine gelen Eda Ece'yi görenler şaştı kaldı. Sosyal medyada sık sık fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmeyen Eda Ece'nin eski hali sosyal medyanın gündeminde. Hayat Bilgisi dizisinde rol aldığı dönemdeki görüntüleri çok konuşulan Eda Ece'nin yıllar içerisindeki değişimi herkesi şaşırttı. Aradaki fark sizi çok şaşırtacak. İşte başta Eda Ece olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri...

12.10.2021 09:13 - Son Güncelleme: 12.10.2021 09:20
Eda Ece’nin değişmeyen tek şey gözleri! Eski halini görenler estetik var mı yok mu sormadan edemiyor

Şimdilerde kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor Eda Ece. Pis Yedili diziyle kariyerindeki çıkışı yakalayan Eda Ece özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla bolca adından söz ettiren bir isim.

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Eda Ece’nin değişmeyen tek şey gözleri! Eski halini görenler estetik var mı yok mu sormadan edemiyor

Son dönemin en çok konuşulan genç oyuncularından biri olan Eda Ece, kariyerine adım attığı yıllardaki haliyle sosyal medyayı salladı.

Eda Ece’nin değişmeyen tek şey gözleri! Eski halini görenler estetik var mı yok mu sormadan edemiyor

Yıllar içerisindeki değişimiyle herkesi şaşkına çeviren Eda Ece bir süre önce 'Her yerim orijinal, hiç estetik yaptırmadım yemin ederim ama benden daha güzel kızlar var estetikli halleriyle.' demişti. İşte başta Eda Ece olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

Eda Ece’nin değişmeyen tek şey gözleri! Eski halini görenler estetik var mı yok mu sormadan edemiyor

Şeyma Subaşı

Eda Ece’nin değişmeyen tek şey gözleri! Eski halini görenler estetik var mı yok mu sormadan edemiyor

Serenay Sarıkaya

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