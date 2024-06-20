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Eda Ece'nin bebeği Mina İpek'in odasına bakın! Doğum gününde merak konusu oldu! İşte Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in bebeğinin odası...

Ünlü oyuncu Eda Ece, 2019 yılından bu yana aşk yaşadığı basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran'da dünyaevine girmişti. Daha sonra ünlü oyuncu, hamile olduğunu açıklayarak hayranlarını sevindirmişti. Bugün yeni yaşına basan Eda Ece'nin "Yeni bir yaş daha! üstelik bu sefer Mina'yla! Güzel dilekleriniz için çok teşekkürler, bin kat güzelleri sizin olsun!" paylaşımı sonrası Mina İpek'in odası da merak konusu oldu. İşte Eda Ece'nin minik kızı Mina İpek'in odası...

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Giriş Tarihi 20 Haziran 2024, 21:28 Güncelleme 20 Haziran 2024, 21:31
Eda Ece’nin bebeği Mina İpek’in odasına bakın! Doğum gününde merak konusu oldu! İşte Eda Ece ve Buğrahan Tuncer’in bebeğinin odası... 1

Yaklaşık 4 yıldır birlikte olan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, 21 Haziran'da Beşiktaş'ta lüks bir otelde dünyaevine girdi.

Eda Ece’nin bebeği Mina İpek’in odasına bakın! Doğum gününde merak konusu oldu! İşte Eda Ece ve Buğrahan Tuncer’in bebeğinin odası... 2

Eda Ece'nin nikâh şahitliğini menajeri Gaye Sökmen, Melda Narmanlı Çimen, Ayşegül Aldinç ve Merve Karakimseli yaptı. Buğrahan Tuncer'in nikah şahitleri ise; Tuncay Özilhan, Yunus Emre Sonsırma ve Selçuk Karakimseli olmuştu.

Eda Ece’nin bebeği Mina İpek’in odasına bakın! Doğum gününde merak konusu oldu! İşte Eda Ece ve Buğrahan Tuncer’in bebeğinin odası... 3

Ünlü çift 4 Nisan'da kızları Mina İpek'i kucağına aldı. Eda Ece sosyal medya hesabından "Sabırsız canım kızım aniden doğdu. Çok da güzel bir gün seçti kendine, gelişiyle bizi çok mutlu etti:) Arayan soran, bizi merak eden, iyi dileklerini ileten herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

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