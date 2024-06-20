Eda Ece'nin bebeği Mina İpek'in odasına bakın! Doğum gününde merak konusu oldu! İşte Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in bebeğinin odası...

Ünlü oyuncu Eda Ece, 2019 yılından bu yana aşk yaşadığı basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 21 Haziran'da dünyaevine girmişti. Daha sonra ünlü oyuncu, hamile olduğunu açıklayarak hayranlarını sevindirmişti. Bugün yeni yaşına basan Eda Ece'nin "Yeni bir yaş daha! üstelik bu sefer Mina'yla! Güzel dilekleriniz için çok teşekkürler, bin kat güzelleri sizin olsun!" paylaşımı sonrası Mina İpek'in odası da merak konusu oldu. İşte Eda Ece'nin minik kızı Mina İpek'in odası...