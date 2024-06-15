Eda Ece'nin bebeği Mina İpek ilk kez görüntülenmişti! Eda Ece'den sitem dolu sözler: Rahatsız oluyorum...

Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile 5 sene boyunca aşk yaşayan güzel oyuncu Eda Ece, 21 Haziran'da nikah masasına oturdu. Mina İpek ismini verdiği kızıyla annelik duygusunu tadan Eda Ece, sık sık magazin manşetlerini süslemeye başladı. Son olarak Mina İpek'in odasıyla tam not alan Eda Ece, kızıyla ilk kez görüntülenmişti. Evinin bahçesinde çekilen görüntülerin yayılmasının ardından Eda Ece sitem dolu sözlerde bulundu. İşte Eda Ece'nin o açıklamaları ve minik bebeği Mina İpek...