Eda Ece'den üzen haber! 'Korona'yı ağır geçiren Eda Ece'nin sağlık durumu nasıl?

Eda Ece'den üzen haber! Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs haberleri magazin dünyasında da yerini almaya devam ediyor. Son olarak Demet Akalın, Deniz Akkaya gibi isimlerden gelen koronavirüs haberine bir yenisi daha eklendi. Bu kez ünlü oyuncu Eda Ece koronavirüse yakalandı. Süreci ağır atlatan ve karantinada olan Eda Ece'nin sağlık durumu nasıl?

25.02.2021 09:03 - Son Güncelleme: 25.02.2021 09:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





