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Eda Ece'den üzen haber! 'Korona'yı ağır geçiren Eda Ece'nin sağlık durumu nasıl?

Eda Ece'den üzen haber! Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs haberleri magazin dünyasında da yerini almaya devam ediyor. Son olarak Demet Akalın, Deniz Akkaya gibi isimlerden gelen koronavirüs haberine bir yenisi daha eklendi. Bu kez ünlü oyuncu Eda Ece koronavirüse yakalandı. Süreci ağır atlatan ve karantinada olan Eda Ece'nin sağlık durumu nasıl?

25.02.2021 09:03 - Son Güncelleme: 25.02.2021 09:38
Eda Ece'den üzen haber! 'Korona'yı ağır geçiren Eda Ece'nin sağlık durumu nasıl?

Son dönemin popüler oyuncularından Eda Ece'nin koronavirüs testi pozitif çıktı. Ece, evde kendini karantinaya aldı. İddiaya göre; ünlü oyuncu, süreci ağır geçiriyor.

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Eda Ece'den üzen haber! 'Korona'yı ağır geçiren Eda Ece'nin sağlık durumu nasıl?

DAHA ÖNCE DE TEST YAPTIRMIŞTI

Eda Ece, ekim ayında da koronavirüs testi yaptırmıştı. Sosyal medya hesabından sonucu hayranlarıyla paylaşan oyuncu, "Hastayım ama korona değilim. Setteyim. Halim yok" ifadelerini kullanmıştı.

Eda Ece'den üzen haber! 'Korona'yı ağır geçiren Eda Ece'nin sağlık durumu nasıl?

Kimisi yaşadıklarını anlatarak beslenmeye dikkat edilmesi gerektiği yönünde uyarıda bulundu; kimisi sosyal mesafe ve maske önemini vurguladı. İşte koronavirüse yakalanan ve atlatan ünlülerin yaşadıkları...

Eda Ece'den üzen haber! 'Korona'yı ağır geçiren Eda Ece'nin sağlık durumu nasıl?

KORONAVİRÜSE YAKALANAN ÜNLÜLER VE YAŞADIKLARI

DEMET AKALIN

Demet Akalın,12 Ocak'ta yaptırdığı koronavirüs testi sonucunun pozitif çıkktığını açıklamış ve hayranlarını üzmüştü. Virüsü yendikten sonra bugün ilk yayınına çıkan Akalın, canlı yayında yaşadığı süreci anlatırken en yakınındaki isimleri hayatından sildiğini söyledi.

Eda Ece'den üzen haber! 'Korona'yı ağır geçiren Eda Ece'nin sağlık durumu nasıl?

"ÇOK KİLO VERDİM"

Çocuğunun babası olan boşandığı eşi Okan Kurt'un koronavirüse yakalanmasının ardından kendisinin de koronavirüs testi pozitif çıkan Demet Akalın, virüsü yendikten sonra ekranlara geri döndü.