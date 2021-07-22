Eda Ece'den cesur poz herkes hodri meydan dedi ve paylaştı! Bu Eda başka Eda

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra doğal ve sempatik tavırları ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Eda Ece, ABD tatili sonrası kendisini Ege'ye attı. Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan oyuncu, şu sıralar bayram tatilinin keyfini çıkarıyor.Özel hayatını sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaşan 31 yaşındaki güzel oyuncu, makyajsız pozlarıyla da cesaretini konuşturmaya devam ediyor.