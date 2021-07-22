Eda Ece'den cesur poz herkes hodri meydan dedi ve paylaştı! Bu Eda başka Eda
Eda Ece tatilde bir başka güzel! Duru hali ile hayran bırakan Eda Ece en doğal pozuyla takipçilerini mest etti. Başarılı oyunculuğunun yanısıra doğal ve sempatik tavırları ile de dikkatleri üzerine çeken Ece, tatilin keyfini çıkartıyor. Sosyal medyadan fotoğraf paylaşmayı ihmal etmeyen Eda Ece'nin doğal haline beğeni yağdı. İşte 31 yaşındaki güzel oyuncu ve sizler için derlediğimiz ünlülerin makyajsız halleri...
22.07.2021 16:55
- Son Güncelleme: 22.07.2021 17:22
Başarılı oyunculuğunun yanı sıra doğal ve sempatik tavırları ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Eda Ece, ABD tatili sonrası kendisini Ege'ye attı. Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan oyuncu, şu sıralar bayram tatilinin keyfini çıkarıyor.Özel hayatını sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaşan 31 yaşındaki güzel oyuncu, makyajsız pozlarıyla da cesaretini konuşturmaya devam ediyor.
DOĞAL HALİNE ÖVGÜ YAĞDI
Şu sıralar Ege kıyılarında tatil yapan Ece, makyajsız bir fotoğrafını sevenlerinin beğenisine sundu.
Başarılı oyuncu, doğal güzelliğini gözler önüne serdiği sosyal medya paylaşımıyla hayranlarından tam not aldı. İşte başta Eda Ece'nin o paylaşımı olmak üzere ünlülerin makyajsız halleri.