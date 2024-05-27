Eda Ece’den anne-kız paylaşımı geldi! Minik İpek hayran bıraktı: Bal dudak! İşte Buğrahan Tuncer’in biricik eşi ve kızı...

Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile geçen yıl haziran ayında dünyaevine giren ünlü oyuncu Eda Ece, 4 Nisan'da Mina İpek adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı. Çiçeği burnunda anne Eda Ece'den minik bebeği İpek'le yeni bir paylaşım geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Ece'nin anne-kız paylaşımı, büyük ilgi görürken minik İpek için "Bal dudak", "Maşallah", "Allah nazarlardan korusun" yorumları yapıldı. İşte Eda Ece'nin minik kızıyla verdiği o poz...