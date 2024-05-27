Eda Ece’den anne-kız paylaşımı geldi! Minik İpek hayran bıraktı: Bal dudak! İşte Buğrahan Tuncer’in biricik eşi ve kızı...

Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile geçen yıl haziran ayında dünyaevine giren ünlü oyuncu Eda Ece, 4 Nisan'da Mina İpek adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı. Çiçeği burnunda anne Eda Ece'den minik bebeği İpek'le yeni bir paylaşım geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Ece'nin anne-kız paylaşımı, büyük ilgi görürken minik İpek için "Bal dudak", "Maşallah", "Allah nazarlardan korusun" yorumları yapıldı. İşte Eda Ece'nin minik kızıyla verdiği o poz...
Ünlü oyuncu Eda Ece, basketbolcu Buğrahan Tuncer ile geçen yıl haziran ayında dünyaevine girdi.
Basketbolcu Buğrahan Tuncer mutlu bir evlilik sürdüren Ece, geçen nisan ayında da kızı Mina'yı dünyaya getirerek ilk kez annelik heyecanını yaşadı.