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Eda Ece’den anne-kız paylaşımı geldi! Minik İpek hayran bıraktı: Bal dudak! İşte Buğrahan Tuncer’in biricik eşi ve kızı...

Basketbolcu Buğrahan Tuncer ile geçen yıl haziran ayında dünyaevine giren ünlü oyuncu Eda Ece, 4 Nisan'da Mina İpek adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez annelik heyecanını yaşadı. Çiçeği burnunda anne Eda Ece'den minik bebeği İpek'le yeni bir paylaşım geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Ece'nin anne-kız paylaşımı, büyük ilgi görürken minik İpek için "Bal dudak", "Maşallah", "Allah nazarlardan korusun" yorumları yapıldı. İşte Eda Ece'nin minik kızıyla verdiği o poz...

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Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024, 15:16 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 15:36
Eda Ece’den anne-kız paylaşımı geldi! Minik İpek hayran bıraktı: Bal dudak! İşte Buğrahan Tuncer’in biricik eşi ve kızı... 1

Ünlü oyuncu Eda Ece, basketbolcu Buğrahan Tuncer ile geçen yıl haziran ayında dünyaevine girdi.

Eda Ece’den anne-kız paylaşımı geldi! Minik İpek hayran bıraktı: Bal dudak! İşte Buğrahan Tuncer’in biricik eşi ve kızı... 2

Basketbolcu Buğrahan Tuncer mutlu bir evlilik sürdüren Ece, geçen nisan ayında da kızı Mina'yı dünyaya getirerek ilk kez annelik heyecanını yaşadı.

Eda Ece’den anne-kız paylaşımı geldi! Minik İpek hayran bıraktı: Bal dudak! İşte Buğrahan Tuncer’in biricik eşi ve kızı... 3

Çiçeği burnunda anne Eda Ece, son günlerde ise sosyal medya hesabında minik kızına sık sık yer verdi.

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