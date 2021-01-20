Eda Ece'den akıllı yatırım! Defalarca ayrılıp barıştığı basketbolcu sevgilisiyle taşındığı o daireyi satın aldı...

Rol aldığı projelerle hem Türkiye'de hem dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Eda Ece, kazandığı parayla iyi bir yatırım yapmak istediğinden bu kararı aldığı iddia edildi. Defalarca ayrılıp barıştığı basketbolcu sevgilisiyle geçtiğimiz ay Ulus'a taşınan Eda Ece; Alan Hakko, Mustafa Sandal, Osman Çarmıklı, Yasemin Aloğlu gibi ünlü isimlere de komşu oldu. İşte başta Eda Ece'nin evi olmak üzere ünlülerin evleri...