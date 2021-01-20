Eda Ece'den akıllı yatırım! Defalarca ayrılıp barıştığı basketbolcu sevgilisiyle taşındığı o daireyi satın aldı...
Eda Ece'den akıllı yatırım! Defalarca ayrılıp barıştığı basketbolcu sevgilisiyle taşındığı o daireyi satın alan Eda Ece, sosyeteye komşu. Geçtiğimiz ay Etiler'den Ulus'a taşınan ve Alan Hakko, Mustafa Sandal, Osman Çarmıklı, Yasemin Aloğlu gibi ünlü isimlerin oturduğu siteyi çok beğenen Ece, oturduğu daireyi satın almış. Siteyi, nezihliği, çeşitli sporların yapılabildiği kulübü ve concierge hizmetiyle çok beğenen güzel oyuncu, oturduğu dairenin sahibi olmak istemiş. İşte defalarca ayrılıp barıştığı basketbolcu sevgilisiyle oturan Eda Ece'nin evi...
20.01.2021 09:52
- Son Güncelleme: 20.01.2021 10:00
Rol aldığı projelerle hem Türkiye'de hem dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Eda Ece, kazandığı parayla iyi bir yatırım yapmak istediğinden bu kararı aldığı iddia edildi. Defalarca ayrılıp barıştığı basketbolcu sevgilisiyle geçtiğimiz ay Ulus'a taşınan Eda Ece; Alan Hakko, Mustafa Sandal, Osman Çarmıklı, Yasemin Aloğlu gibi ünlü isimlere de komşu oldu. İşte başta Eda Ece'nin evi olmak üzere ünlülerin evleri...
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