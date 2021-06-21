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Eda Ece yeni yaşını kutladı basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'i de paylaşmayı ihmal etmedi! Eda Ece ve sevgilisi arasındaki fark...

Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'le olan inişli çıkışlı aşkı ve rol aldığı Yasak Elma dizisiyle magazin gündeminden düşmeyen Eda Ece yeni yaşını kutladı. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Eda Ece bu kez sevgilisiyle paylaşılan bir fotoğrafını da alıntıladı. Eda Ece'nin paylaşımlarının ardından basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'le arasındaki yaş farkı merak edildi. İşte başta Eda Ece olmak üzere ünlülerin yaşları.

21.06.2021 10:18 - Son Güncelleme: 21.06.2021 10:18
Eda Ece yeni yaşını kutladı basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'i de paylaşmayı ihmal etmedi! Eda Ece ve sevgilisi arasındaki fark...

Ekranların sevilen isimlerinden Eda Ece yeni yaşını dostlarıyla kutladı.

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Eda Ece yeni yaşını kutladı basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'i de paylaşmayı ihmal etmedi! Eda Ece ve sevgilisi arasındaki fark...

Eda Ece doğum gününden en özel anları da paylaşmayı ihmal etmedi.

Eda Ece yeni yaşını kutladı basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'i de paylaşmayı ihmal etmedi! Eda Ece ve sevgilisi arasındaki fark...

Bir küs bir barışık olduğu sevgilisini de paylaşmayı ihmal etmeyen Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer'le arasındaki yaş farkı merak edildi. İşte ünlülerin yaşları.

Eda Ece yeni yaşını kutladı basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'i de paylaşmayı ihmal etmedi! Eda Ece ve sevgilisi arasındaki fark...

Songül Karlı - 15 Eylül 1973

Eda Ece yeni yaşını kutladı basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'i de paylaşmayı ihmal etmedi! Eda Ece ve sevgilisi arasındaki fark...

Yıldız Çağrı Atiksoy - 1 Nisan 1986