Eda Ece yeni yaşını kutladı basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'i de paylaşmayı ihmal etmedi! Eda Ece ve sevgilisi arasındaki fark...

Basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'le olan inişli çıkışlı aşkı ve rol aldığı Yasak Elma dizisiyle magazin gündeminden düşmeyen Eda Ece yeni yaşını kutladı. Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Eda Ece bu kez sevgilisiyle paylaşılan bir fotoğrafını da alıntıladı. Eda Ece'nin paylaşımlarının ardından basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'le arasındaki yaş farkı merak edildi. İşte başta Eda Ece olmak üzere ünlülerin yaşları.

21.06.2021 10:18 - Son Güncelleme: 21.06.2021 10:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





