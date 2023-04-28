Eda Ece ve Buğrahan Tuncer düğüne günler kala nişanlandı! Eda nişan kıyafetiyle kuğu gibi "Evliliğe doydum 9 kez evlendim" demişti
Bir dargın bir barışık ilişkileri 5 yıldır devam eden, sosyal medya hesaplarından sık sık birbirlerini takipten çıkıp tekrar takip eden Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in nikah tarihi kısa bir süre önce belli olmuştu. 20 Haziran'da nikah masasına oturacak olan çiftin hazırlıkları sürerken önceki akşam sürpriz yaparak nişanlandılar. Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in nişanından ilk görüntüler gelirken Ece, sade nişan kombiniyle adeta kuğu gibiydi. İşte detaylar...
28.04.2023 07:09 - Son Güncelleme: 28.04.2023 07:09
Ünlü oyuncu Eda Ece, yaklaşık 5 yıldır basketbolcu Buğrahan Tuncer ile beraber. Çift, sonunda muradına eriyor.