Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi 'ev'lendi haberi çok konuşuldu! Defalarca ayrılıp barışan Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çifti 'ev'lenmemiş
Ünlü oyuncu Eda Ece hakkında geçtiğimiz günlerde oturduğu evi satın aldığı yönünde haberler çıkmıştı. Eda Ece ve defalarca ayrılıp barıştığı sevgilisi Buğrahan Tuncer'in Ulus'ta oturdukları, Alan Hakko, Mustafa Sandal, Osman Çarmıklı, Yasemin Aloğlu gibi ünlü isimlerin oturduğu siteyi çok beğendiği ve oturdukları evi satın aldıkları iddia edilmişti. Başarılı performansı ve güzelliği ile dikkat çeken oyuncu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile Ulus'ta ev aldığı yönünde çıkan haberler için bakın neler dedi.
06.02.2021 09:48
- Son Güncelleme: 06.02.2021 10:06
Başarılı performansı, sempatik tavırları ve güzelliğiyle ekranlarda göz dolduran ünlü oyuncu magazin gündeminde sevgilisi Buğrahan Tuncer ile ev aldığı yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklamada bulunarak dikkat çekti.
Kariyerinde iyi bir çıkış yakalayan ünlü güzel, yeteneğini konuşturduğu oyunculuğu ve özel hayatı ile gündem olmayı sürdürüyor. Yakın bir zamanda Etiler'den Ulus'a taşınan ünlü isim, kiraladığı yeni evini satın aldığı yönünde çıkan haberlerle gündem olmuştu.
Ekranların sevilen yüzü Eda Ece, bir dargın bir barışık olduğu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile Ulus'ta ev aldığı iddiaları için şu ifadeleri kullandı:
Bu emlak haberleri çok çıkmaya başladı. Galiba bu tarz haberler seviliyor. Evli değilim ve kendi evimde yaşıyorum, böyle bir şey yok.
Güzel oyuncu bu açıklaması ile oturduğu evi sevgilisi Buğrahan Tuncer'le birlikte satın almadığı ve sadece kendisine ait olduğunu belirtmiş oldu. Basketbolcu Buğrahan Tuncer (27) ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Eda Ece, ilişkisi hakkındaki yöneltilen soruları cevapsız bırakmayı tercih etti.