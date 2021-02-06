Eda Ece ve basketbolcu sevgilisi 'ev'lendi haberi çok konuşuldu! Defalarca ayrılıp barışan Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çifti 'ev'lenmemiş

Güzel oyuncu bu açıklaması ile oturduğu evi sevgilisi Buğrahan Tuncer'le birlikte satın almadığı ve sadece kendisine ait olduğunu belirtmiş oldu. Basketbolcu Buğrahan Tuncer (27) ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Eda Ece, ilişkisi hakkındaki yöneltilen soruları cevapsız bırakmayı tercih etti.